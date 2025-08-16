Liga MX vs. MLS: Efraín Juárez analizó cuál fútbol es mejor

El fútbol mexicano y el estadounidense históricamente han estado compitiendo para conocer cuál es el mayor nivel de Concacaf. La Leagues Cup es un torneo que permite evaluar a ambos torneos. Efraín Juárez, entrenador de los Pumas de la UANL, ofreció sus impresiones de ambos torneos.

Efraín Juárez considera que el fútbol mexicano tiene un nivel superior al de Estados Unidos. El estratega azteca cree que la Liga MX sigue estando por encima. Sin embargo, en cuanto a desarrollo de futbolistas y exportación, la MLS se lleva la victoria.

“Son dos comparativas. En resultados México está por encima, de las últimas 20, 19 son de México. Hay más calidad, más jerarquía. Y en desarrollo de jugadores, EUA, ellos ya no solo desarrollan su mercado, el mercado europeo empieza a ver a la MLS como desarrollador nato, la MLS lleva también el talento de Sudamérica, tienen el talento”, dijo Efraín Juárez para TUDN.

En la Leagues Cup no hay una victoria para la Liga MX tan significativa. En cuanto a números, los clubes de ambos torneos consiguieron registros muy similares antes de llegar a los cuartos de final.

En la edición de 2025 los clubes de la MLS han conseguido 20 triunfos en duelos directos (además de 8 victorias por la vía de los penales). Por su parte, la Liga MX ha obtenido 18 victorias (además de 8 desde los once pasos).

Efraín Juárez, con experiencia en el trabajo formativo del fútbol de Europa y con conocimiento del balompié colombiano, recalcó el buen trabajo de la MLS en la evolución de futbolistas. En el fútbol estadounidense también han progresado en el desarrollo de los entrenadores.

“En resultados, México, en desarrollo es ese, la obligación de los clubes es llevar a un noruego, un chino, pero la base es estadounidense, les aprendieron a todos, fue mi caso, ya no solo desarrollan jugadores, sino técnicos también“, agregó.

Los Pumas de la UNAM de Efraín Juárez no tuvieron un gran desempeño en el torneo. El conjunto del estratega mexicano igualó 1-1 con Orlando City, venció 3-2 al Atlanta United y luego cayó derrotado 3-1 contra el Inter Miami de Lionel Messi. El club auriazul quedó en el puesto 8 de la clasificación general.

