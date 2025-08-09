El proyecto de San Diego FC se desinfló en la Leagues Cup

San Diego FC, en su año de debut en el fútbol profesional, está dejando muy buenas sensaciones. Sin embargo, el paso del club de Mikey Varas por la Leagues Cup 2025 fue totalmente decepcionante. La primera gran decepción en la historia de San Diego FC de Hirving Lozano.

El conjunto dirigido por Mikey Varas llegaba con altas expectativas a la Leagues Cup. San Diego FC tenía un calendario complejo, pero trascender a los cuartos de final del torneo no sonaba descabellado.

En su primer partido San Diego FC cayó 3-2 contra los Tuzos del Pachuca. Los estadounidenses maquillaron el resultado al final, pues hasta el minuto 88 iban perdieron 3-0.

El segundo encuentro fue contra los Tigres de la UANL. El conjunto felino fue claramente superior en un duelo que ganó 2-1. Esta derrota terminó de sepultar las posibilidades de que San Diego FC trascendiera a la siguiente ronda.

El último partido fue contra Mazatlán FC. En teoría, este era el partido más asequible para el conjunto de Mikey Varas. Con un doblete de Onni Valakari, San Diego FC obtuvo la victoria de la honra contra un equipo que solo tuvo un remate al arco.

El sueño idílico en la MLS

Una de los principales argumentos de las altas expectativas de San Diego FC en la Leagues Cup está relacionado a su actuación en la Major League Soccer. En la conferencia Oeste, el conjunto de Hirving Lozano es el líder.

San Diego FC tiene un balance de 14 triunfos, 4 empates y 7 derrotas en 25 partidos de la MLS. Con 48 goles, el club de Mikey Varas es el segundo máximo goleador de todo el torneo estadounidense. El único club que los supera es el Inter Miami con 49 anotaciones.

Para olvidar el mal rendimiento en la Leagues Cup, San Diego FC volverá a la acción este sábado 9 de agosto. El conjunto del “Chucky” se medirá a Sporting Kansas City en el Children’s Mercy Park.

