Luka Doncic se mete al primer equipo All-NBA: LeBron James fuera de los seleccionados

La NBA dio a conocer este domingo los equipos All-NBA de la temporada y una de las principales novedades fue la presencia de Luka Doncic en el quinteto ideal, mientras que LeBron James quedó fuera de las selecciones por apenas segunda vez en sus 23 campañas en la liga.

El base de Los Angeles Lakers integró el primer equipo junto a Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama y Cade Cunningham. Tanto Gilgeous-Alexander, estrella del Oklahoma City Thunder, como Jokic, figura de los Denver Nuggets, recibieron votos unánimes para encabezar la lista de los mejores jugadores del año.

Doncic apareció en las 100 papeletas emitidas por la prensa especializada, con 91 votos para el primer equipo y nueve para el segundo. Wembanyama también estuvo presente en todas las votaciones, aunque perdió la unanimidad por un solo sufragio al obtener 99 votos para el quinteto principal y uno para el segundo equipo.

La inclusión de Cunningham terminó siendo una de las sorpresas destacadas de la selección anual. El jugador de Detroit recibió 60 votos para el primer equipo y 38 para el segundo, superando a Jaylen Brown, quien pese a aparecer igualmente en las 100 papeletas terminó relegado al segundo equipo por tener menos apoyos en la votación principal.

Para Jokic se trata de su octava aparición en un All-NBA, mientras que Doncic alcanzó la sexta. Gilgeous-Alexander sumó su cuarta selección, Cunningham la segunda y Wembanyama debutó en el equipo ideal de la liga.

Las ausencias marcan la lista de la NBA

La publicación de los equipos All-NBA también dejó fuera a varias figuras históricas y recientes dominadores de la competición. LeBron James no pudo recibir votos debido a la regla de mínimo de partidos disputados, situación que también afectó a Stephen Curry y Giannis Antetokounmpo.

La ausencia de LeBron representa apenas la segunda ocasión en toda su carrera en la que no forma parte de un equipo All-NBA. En el caso de Antetokounmpo, terminó una racha de ocho temporadas consecutivas apareciendo en todas las papeletas.

Stephen Curry tampoco cumplió con el requisito de 65 partidos establecido por la liga para optar a los reconocimientos individuales de temporada.

El segundo equipo All-NBA quedó integrado por Jaylen Brown, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Kevin Durant y Jalen Brunson. Durant alcanzó así 12 selecciones en su trayectoria, convirtiéndose en el duodécimo jugador en la historia con esa cifra.

Brunson y Mitchell llegaron a tres apariciones en equipos All-NBA, mientras que Leonard sumó la séptima de su carrera y Brown obtuvo la segunda.

En el tercer equipo fueron incluidos Tyrese Maxey, Jamal Murray, Jalen Johnson, Jalen Duren y Chet Holmgren. Todos ellos consiguieron por primera vez este reconocimiento dentro de la NBA.

La liga también informó que otros 12 jugadores recibieron votos, aunque sin alcanzar el puntaje necesario para integrar alguno de los tres equipos oficiales de la temporada.

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