Identifican al responsable del tiroteo cercano a la Casa Blanca que fue abatido por el Servicio Secreto

El responsable de detonar un arma de fuego en varias ocasiones cerca de la Casa Blanca terminó ejecutado por un grupo de miembros del Servicio Secreto y al indagar sobre si identidad se descubrió que previamente ya había causado desmanes al tratar de ingresar al reciento donde despacha y vive el presidente de la nación.

Este sábado cerca de las 6 pm, un grupo de periodistas que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca comenzó a escuchar sonidos de disparos y sorpresivamente recibió la orden de resguardarse en la sala de prensa del inmueble.

A la par, un nutrido grupo de miembros del Servicio Secreto se desplazó hacia el jardín mencionado llevando consigo rifles de alto poder.

Minutos después, a través de redes sociales, la agencia compartió un mensaje dando a conocer que se encontraba investigando reportes de disparos ocurridos en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Noroeste.

Posteriormente, al restablecerse la calma se conformó que dos personas habían sido heridas durante el tiroteo registrado.

De acuerdo con un portavoz del Servicio Secreto, el responsable de las detonaciones escuchadas desde el interior de la Casa Blanca fue Nasire Best, de 21 años.

Al parecer, el sujeto en cuestión se acercó a un puesto de control de seguridad cerca del recinto presidencial y comenzó a disparar.

En respuesta, personal del Servicio Secreto contestó el fuego causándole varias heridas al tirador quien minutos después murió en un hospital mientras recibía atención médica para tratar de salvarle la vida.

Al checar en los registros de las autoridades se descubrió que el joven abatido sufría de algún tipo de desequilibrio mental, pues en junio del año pasado bloqueó un carril de acceso a la Casa Blanca y por ello fue detenido por el Servicio Secreto.

Al recabar pruebas del tiroteo registrado este sábado cerca de la Casa Blanca se han encontrado decenas de casquillos de bala. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Debido a las incoherencias que decía fue internado en el Instituto Psiquiátrico de Washington para una evaluación psicológica.

Durante una sesión médica afirmó ser Dios y pese ello se le permitió recuperar su libertad.

En otro reporte de las autoridades se menciona que un mes después trató de ingresar a la Casa Blanca y luego de ser detenido un juez emitió una orden donde se le exigió mantenerse alejado del recinto presidencial.

Al ser investigado más a fondo por las autoridades se descubrió que en las cuentas de Nasire Best habilitadas en redes sociales constantemente afirmó ser “el verdadero” Osama bin Laden y en varias ocasiones expresó su intención de dañar a Donald Trump.

A pesar de representar una amenaza activa nadie hizo lo suficiente para que el tirador abatido recibiera un tratamiento adecuado y hoy, además de él, otro civil alcanzado por los disparos se encuentra hospitalizado con riesgo de también perder la vida.

Sigue leyendo:

• Disparos cerca de la Casa Blanca provocan la movilización del Servicio Secreto

• Servicio Secreto balea a sujeto cerca del Monumento a Washington; activan protocolos en la Casa Blanca

• Detienen a una persona tras disparar a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

• Disparan a dos soldados cerca de la Casa Blanca: hay preocupaciones de violencia política