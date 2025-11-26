Disparan a dos soldados cerca de la Casa Blanca: hay preocupaciones de violencia política

Dos elementos de la Guardia Nacional fueron heridos tras intercambiar disparos con un sujeto, quien fue detenido, cerca de la Casa Blanca, desatando reacciones del presidente Donald Trump y varios políticos.

“Con gran pesar, confirmamos el fallecimiento de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos esta mañana en Washington, D.C.”, escribió en X el gobernador Patrick Morrisey, pero luego corrigió el informe. Los militares están heridos de gravedad en un hospital en la capital estadounidense.

Los hechos ocurren cuando el 57% de los estadounidenses multiculturales reconoce preocupación por la violencia política en el país, según la más reciente encuesta del Intelligence Center de My Code para este diario.

Un 52% incluso señala preocupación por el peligro en sus comunidades, debido a la violencia política en EE.UU., en un aumento de preocupación de 2024 a 2025.

El presidente Donald Trump calificó como “un animal” al tirador, quien presuntamente está herido.

“Pagará un precio muy alto”, dijo el presidente. “Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!”, publicó Trump en Truth Social.

Según un reporte de CNN, el sospechoso se acercó a los militares y comenzó a dispararles, hiriendo primero a uno, mientras otro se escondía en la parada de un autobús.

El hombre detenido no portaba identificación cuando fue arrestado y, al parecer, no está colaborando con las autoridades.

El presidente ordenó el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Esto solo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington, D.C. sea un lugar seguro y hermoso”, declaró. Serían 500 elementos adicionales desplegados en la capital estadounidense.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Algunos testigos revelaron momentos del ataque, pero el Departamento de Policía Metropolitana de D.C. ofreció algunos detalles, aunque precisó que la investigación sigue en curso.

“Aproximadamente a las 2:15 de esta tarde, miembros de la administración de D.C. realizaban patrullas de alta visibilidad en la zona […] cuando un sospechoso apareció por la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional“, dijo Jeff Carroll, asistente ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana. “Había otros miembros de la Guardia Nacional en la zona. Tras un intercambio de disparos, lograron someter al individuo”.

Los miembros de la Guardia Nacional están siendo atendidos en un hospital local, pero no se precisó su condición médica.

“El personal de emergencias médicas de D.C. acudió al lugar para brindar asistencia y traslado a los individuos a un hospital local”, expuso Carroll. “El sospechoso en este caso también fue trasladado para recibir tratamiento en un hospital local”.

Agregó que no hay indicios de que haya más sospechosos, “es un pistolero solitario” y “fue rápidamente detenido por otros miembros de la Guardia Nacional y agentes del orden”, agregó Carroll.

La alcaldesa de D.C. Muriel Bowser afirmó que se comunicó con el presidente Trump y hay coordinación constante con el Departamento de Justicia, particularmente con la fiscal general Pamela Bondi.

El director del FBI, Kash Patel, destacó la labor de los elementos de la Guardia Nacional y la coordinación con la alcaldesa Bowser.

“Agradecemos la ayuda de la alcaldesa en este asunto. El Departamento de Policía Metropolitana y su capacidad para investigar homicidios y tiroteos en la ciudad son excepcionales”, expuso Patel. “Trabajaremos en colaboración, porque esto es un asunto de seguridad nacional, porque es un motivo de orgullo. El presidente Trump ha sido informado de que hemos estado en contacto con la Casa Blanca”.

Mensaje para control de armas

La concejala del Distrito 2 de D.C., Brooke Pinto, cuya jurisdicción incluye el Parque Farragut Square, cerca del tiroteo, compartió un comunicado en redes sociales poco después del tiroteo.

“El tiroteo ocurrido hoy cerca de la Casa Blanca es devastador e inaceptable”, declaró Pinto. “Como concejal que representa a esta zona y presidente del Comité de Justicia y Seguridad Pública, me conmueve profundamente y me entristece que dos soldados de la Guardia Nacional resultaran heridos en un tiroteo”.

Pinto consideró que este ataque es un llamado adicional a reforzar la lucha contra el uso de armas en EE.UU.

“Debemos ser más proactivos como país para erradicar las armas de fuego de nuestras calles. Estoy trabajando activamente para esclarecer lo sucedido”, expuso.