Trump ordena despliegue de 500 guardias adicionales a Washington D.C. después de tiroteo

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dio a conocer que el presidente Donald Trump le ha pedido, y él a su vez le pedirá al Secretario del Ejército, que agregue 500 guardias adicionales a Washington D.C. después del tiroteo de hoy.

“Esto sólo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington, D. C., sea un lugar seguro y hermoso”, declaró Hegseth a la prensa en su visita a República Dominicana. “Pero si los criminales quieren cometer actos violentos como este contra los mejores ciudadanos de Estados Unidos, jamás cederemos”.

“Esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca y no quedará impune, por eso el presidente Trump me ha pedido que añada 500 tropas adicionales, miembros de la Guardia Nacional, a Washington, D.C.”, dijo Hegseth.

.@SECWAR on the shooting that took place earlier today. pic.twitter.com/kdehQs9Ebg — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 26, 2025

Dijo que el sospechoso abrió fuego “en un acto cobarde y vil dirigido contra lo mejor de Estados Unidos”.

El incremento planeado de tropas elevará a más de 2,500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense.

Desde agosto pasado, Donald Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. para combatir la delincuencia, una medida que ha sido criticada por las autoridades demócratas de la ciudad, que la consideran desproporcionada.

El republicano justificó su decisión argumentando que la tasa de homicidios de Washington, considerada históricamente una de las ciudades más peligrosas del país, supera, según dijo, ciudades como Bogotá o Ciudad de México, y afirmó que también busca retirar de las calles a las personas sin hogar, sin especificar su destino.

