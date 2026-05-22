Trump quiere impedir a indocumentados usar bancos: expertos califican orden como “cruel” y advierten daños al sistema financiero

El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva para impedir a los inmigrantes indocumentados que utilicen el sistema bancario y financiero de Estados Unidos, incluso para el envío de dinero a sus familias, pero expertos advierten que, además de “cruel”, esta decisión afectará al sistema financiero estadounidense.

La orden de Trump indica al Departamento del Tesoro a tener una propuesta de nueva regulación en 60 días y, en máximo 90 días, comenzar a aplicarla.

“Si los reguladores implementan esta orden ejecutiva mal concebida, desestabilizará radicalmente el sistema financiero estadounidense y forzará [a personas a] un retiro de la banca a una escala sin precedentes”, declaró Diane Thompson, subdirectora y jefa de la oficina de defensa del consumidor del Centro Nacional de Derecho del Consumidor (NCLC, en inglés).

Thompson incluso señaló que eso esto no solamente representa un ataque a los inmigrantes, sino también al sistema bancario de EE.UU.

“Obligar a la gente a guardar su dinero debajo del colchón, en lugar de utilizar un banco, representa un nuevo ataque contra el sistema financiero y las comunidades inmigrantes”, agregó.

En la misma posición oficial del NCLC, la abogada principal de la organización Carla Sánchez-Adams calificó como una “crueldad” intentar impedir que los inmigrantes envíen dinero a sus familias.

“Eliminar la posibilidad de que los inmigrantes tengan cuentas bancarias seguras y envíen dinero a familiares necesitados es un error y una crueldad”, declaró. “Esta administración se ha centrado en la exclusión bancaria de ciertas personas; sin embargo, esta orden ejecutiva busca excluir sistemáticamente a millones de personas de sus cuentas bancarias basándose en sospechas y estereotipos”.

El Instituto CATO acusó que el presidente Trump establece una nueva orden que podría estar violando la Constitución.

“La Ley de Secreto Bancario es uno de los mayores ataques a la Cuarta Enmienda, y aun así ha optado por ampliarla con su última orden ejecutiva”, indica un artículo de Nicholas Antony, experto en finanzas de la organización. “Ya hemos visto esta estrategia antes. La guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo se utilizaron para crear extensos sistemas de vigilancia. Ahora parece que se trata de la guerra contra la inmigración”.

En febrero, Antony y David Bier, experto en inmigración del Intituto CATO, advirtieron que la administración Trump se alistaba para monitorear las cuentas de inmigrantes y utilizar la información en su contra, para procesos de deportación.

Ahora, la orden busca que los bancos e instituciones financieras reporten a las autoridades federales a cualquier persona “sospechosa” de vivir sin papeles en EE.UU.

“En lugar de autorizar de inmediato a los bancos a actuar como agentes de inmigración, el presidente Trump ordenó al Departamento del Tesoro que les informara sobre los riesgos de prestar servicios a inmigrantes indocumentados”, agrega Antony. “El presidente Trump fue más allá, afirmando que los bancos deben comenzar a denunciar a las personas que sospechen que se encuentran en el país ilegalmente o que participan en otras actividades ilícitas”.

Las denuncias contra las personas “sospechosas” de ser indocumentadas se harían mediante informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) conforme a la Ley de Secreto Bancario.