Empleada del Departamento de Justicia fue despedida por hacerle un gesto obsceno a la Guardia Nacional

Elizabeth Baxter, asistente legal del Departamento de Justicia (DOJ), perdió su trabajo por presuntamente dirigirle un gesto obsceno a integrantes de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

En las últimas semanas, la administración Trump decidió reforzar la seguridad en la capital del país enviando a cientos de integrantes de la Guardia Nacional a patrullar las calles con el objetivo de reducir la delincuencia.

Sin embargo, dicha medida no contó con la aprobación de toda la ciudadanía, pues hay personas a quienes les incómoda la presencia de más uniformados en la ciudad como parece ser el caso de la empleada federal citada.

Las cámaras de seguridad del DOJ captaron a Elizabeth Baxter presuntamente levantando el dedo medio a un grupo de integrantes la Guardia Nacional y exclamando: “¡Que se jodan!”

A partir de dicha evidencia, Pamela Jo Bondi, fiscal general, no titubeó en emitir una carta notificando sobre despido de la lepera empleada.

“Se le destituye de su puesto de Especialista Paralegal, GS-0950-11, Sección de Defensa Ambiental, División de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del servicio federal, con efecto inmediato”, señala la misiva.

Se ha intensificado la presencia de la Guardia Nacional en Washington, D.C. (Crédito: José Luis Magaña)

Posteriormente, en una entrevista concedida al diario New York Post, la abogada de Tampa expresó que en la actual administración no se le tolerará a ningún empleado incurrir en este tipo de manifestaciones.

“Hoy tomé medidas para despedir a un empleado del Departamento de Justicia por conducta inapropiada hacia miembros del servicio de la Guardia Nacional en Washington D. C.

Este Departamento de Justicia mantiene su compromiso de defender la agenda del presidente Trump y de luchar para que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Si se oponen a nuestra misión y faltan al respeto a las fuerzas del orden, ya no trabajarán en el Departamento de Justicia“, enfatizó.

El despido de Elizabeth Baxter se suma al de Sean Charles Dunn, exasistente legal del Departamento de Justicia, quien —a principios de este mes— le arrojó un sándwich a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza en Washington.

Dicho acto, además de significarle la pérdida de su trabajo, le implicó ser acusado de un delito grave, el cual después se redujo ante la declinación de un gran jurado de formular cargos en su contra.

