Pam Bondi despide al empleado del Departamento de Justicia que le arrojó un sándwich a un agente de la CBP

Pam Bondi, fiscal general, dio a conocer que despidió a Sean Charles Dunn, especialista en asuntos internacionales en la división criminal del Departamento de Justicia, debido a que le arrojó un sándwich en el pecho a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) mientras realizaba un patrullaje en las calles de Washington D.C.

Recientemente, el presidente Donald Trump giró para desplegar a 800 elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de disminuir los índices delincuenciales en la capital de la nación y además asumir el control de la seguridad en la ciudad.

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta. ¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo”, señaló.

Desde la Casa Blanca se ordenó patrullar constantemente las calles y detener a cualquier persona considerada sospechosa.

Casi a la par, varios agentes de CBP e incluso del FBI implementaron un operativo para detener a inmigrantes de estatus legal.

Sin embargo, el intento por garantizar la seguridad en la capital del país no fue bien recibida por algunos ciudadanos.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa a un hombre —quien después fue identificado como Sean Charles Dunn— reprendiendo a un grupo de agentes federales, el domingo cerca de las 11 pm.

Incluso a uno de ellos le apunta con el dedo en el rostro y lo llama “fascista”.

“¡Malditos fascistas! ¿Por qué estás aquí? ¡No te quiero en mi ciudad!”, se le escucha decir en la grabación captada por un teléfono móvil.

Agentes de diversas agencias participan en los operativos de patrullaje nocturno implementados en las calles de Washington D.C. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Acto seguido, el molesto sujeto le arroja un sándwich a un agente de la CBP y después se echa correr, pero segundos después logra ser arrestado.

Al momento de ser identificado se descubre que Sean Charles Dunn trabaja para el Departamento de Justicia.

En la denuncia presentada en su contra ante un tribunal federal de Washington D. C. se le acusa de agresión grave, delito por el cual podría ser condenado a un año de cárcel.

Sin embargo, su castigo no termina allí, pues a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la fiscal Bondi anuncia su despido en el Departamento de Justicia.

“Este es un ejemplo del Estado Profundo al que nos hemos enfrentado durante siete meses mientras trabajamos para reorientar el Departamento de Justicia.

No trabajarás en esta administración si le faltas el respeto a nuestro gobierno y a las fuerzas del orden”, escribió.

