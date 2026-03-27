“Casa de los Famosos 6”: Así van las votaciones hoy 27 de marzo

“La Casa de los Famosos 6” entra en un nuevo proceso de eliminación y las votaciones, según nuestras fuentes internas dentro de la producción del reality, nos confirman que por ahora Laura Zapata va a la cabeza, mientras que en segundo y tercer lugar se encuentran Curvy Zelma y Caeli. Fabio Agostini, por su parte, se adueña del cuarto lugar sin peligro de eliminación.

Los votos por ahora no están favoreciendo a Divo, Stefano y Jailyne Ojeda, quienes se alojan fuertemente en los últimos tres lugares de la placa.

Pero, a pesar de estos resultados, no pueden cantar victoria. Todas las situaciones de anoche podrían tener consecuencias hoy. Y es que existe una nueva posibilidad de contar con un nuevo expulsado de “La Casa de los Famosos 6”. Mientras que en las redes rugen con el nombre Laura Zapata, también hay otros que piden la cabeza de Stefano.

¿Será que nos darán un 2×1 en las próximas horas o días?

Esperemos a ver cómo se desarrolla la gala de esta noche y sabremos si para el domingo o el próximo lunes la producción ha tomado una segunda decisión tardía sobre los conflictos dentro de la casa. Por ahora sabemos que la autoridad del programa, junto al rol más severo de los conductores, aparecerá solo durante ciertas galas; esto lo señalamos después de ver que durante más de 30 días han sido pasivos con todos los eventos de violencia dentro de la competencia.

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