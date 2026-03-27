Estalla el conflicto en “La Casa de los Famosos 6” entre Divo y Laura Zapata

Después del posicionamiento de anoche, “La Casa de los Famosos 6” quedó sacudida por las declaraciones de unos versus otros. Las palabras de Curvy ofendieron a Divo y sus palabras hicieron lo mismo con Laura Zapata.

Consecuencias del posicionamiento y sinceramiento…

En estas discusiones, todos los señalamientos podrían ser válidos; sin embargo, las formas que se utilizan para dañar al contrincante generan antipatía tanto dentro como fuera del reality. Los fandoms se dividen y se ofenden por todo lo que se echan en cara y, así como se inician las discusiones en los chats del reality, así también empiezan en la casa.

Curvy le dijo a Divo que la estrella de “La Casa de los Famosos 6” esta temporada no era él, sino Laura Zapata. La respuesta del cubano fue decirle a Curvy Zelma que o terminaba de aceptar su cuerpo, o que se operase. Risas dentro de la casa ante las palabras de Curvy. Y risas en la casa ante las palabras de Divo. Dos bandos bien definidos, dos estrategias al límite de la provocación desde hace semanas.

Divo vs. Ellas / Ellas vs. Divo

Todo esto volvió a surgir dentro de la casa, horas después del posicionamiento. Divo lloró. Divo gritó. Divo se peleó. Laura Zapata, Curvy, Caeli y Celinee Santos tampoco se quedaron calladas. Gritaron. Lanzaron argumentos convincentes y desfavorables aquí y allá, para luego decidir regresarle al cubano todos los regalos que este les ha dado durante el juego.

Sobre todo porque Eduardo Antonio, en cada oportunidad que ha tenido, ha decidido usar estos regalos para hablar sobre lo bueno y bondadoso que ha podido ser él y lo malas que han sido ellas. Para algunos televidentes, la estrategia del Divo con estos regalos parece más una compra de voluntades y cariño que un sentimiento legítimo de amistad. Para otros, devolvérselos lanzándoselos o rompiéndolos es más bajo y ruin.

¡La jefa y los conductores recuperaron su voz dentro del programa!

Anoche, por si fuera poco, por primera vez apareció el carácter de los conductores y el de “La Jefa”. Anoche ni unos ni otros estuvieron dispuestos a permitir faltas de respeto.

Esto sugiere que, aparentemente, la producción les otorgó la autoridad para exigir un mayor orden durante las galas y dinámicas televisivas. Se fue Oriana y estos tres recursos de la casa parecen haber también recuperado la voz y el valor.

¡El caos de la casa es la consecuencia del silencio de la producción!

El problema con esto es que parece que despertaron muy tarde; lo han hecho ya cuando ellos mismos decidieron perder el control de la casa. Porque incluso utilizan argumentos pobres a la hora de callaros diciendo que en los posicionamientos solo se puede hablar sobre los conflictos de la casa.

Ojo, anoche todo lo que los habitantes se echaron en cara, utilizando recursos de género, raza, política y religión, son parte de los conflictos de la casa que los conductores y “La Jefa” han presenciado sin presentar un fuerte común como entes de autoridad frente a los habitantes.

Llevan semanas siendo blandos. ¿En una sola gala de autoridad severa esperan controlar la boca de los habitantes? Es verdad eso de que “mejor tarde que nunca”, pero en este caso, como en la vida real, esto también tiene consecuencias. Si no hicieron nada en su momento, no esperen que los famosos de la noche a la mañana crean en una autoridad que lleva semanas ausente.

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