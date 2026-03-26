¿El público de “La Casa de los Famosos 6” también tiene favoritos dentro del panel de críticos del reality?

El público de “La Casa de los Famosos 6” cuenta con un grupo sólido de panelistas, entre los que podemos mencionar a: René Franco, Samira Jalil, Yina Calderón, Cristina Porta, Paulo Quevedo, Manelyk González, Horacio Villalobos y Anette Cuburu.

Entendemos que Marifer Centeno es especialista en el lenguaje corporal de los habitantes y así expone su profesión dentro de este proyecto.

En las redes sociales hay panelistas que reciben mayor apreciación de parte del público que el resto. Los que son fans del cuarto tierra están completamente fascinados con las intervenciones de Manelyk González y Cristina Porta, ya que ellas se han convertido en la voz de este fandom en las galas.

Sin embargo, sus comentarios no aportan crítica ni análisis sobre el juego de los habitantes a nivel general; están y estaban más que nada concentrados en Kunno, Oriana Marzoli y Fabio Agostini. Mucho de lo que dicen proviene de su necesidad de apoyar y expresar su rechazo personal hacia el juego de dos o tres personas. En especial: Caeli, Celinee Santos y Curvy Zelma.

Lamentablemente para ellas, además, mucho de lo que opinan solo se sostiene sobre la base de lo que ven en las galas. Debido a esto, la misma Jimena Gállego ha tenido que corregirlas a las dos en varias ocasiones. Esto se debe a que no toman en cuenta, dentro de sus comentarios, hechos previos que sí se han visto en el 24/7. Y que además, han expuesto en galas en las que ellas han estado presentes.

¡Tenemos diferentes tipos de panelistas!

La diferencia entre Cristina y Manelyk frente al resto de panelistas es que todos han mostrado un poco más de imparcialidad a la hora de hablar del juego de los habitantes. Y aunque se han alineado a la narrativa del programa, partiendo de los videos expuestos en las galas, aportan comentarios que van a favor y en contra de todos los bandos.

Por ejemplo, al día de hoy nadie está seguro si René Franco y Samira tienen algún habitante o cuarto favorito. Porque sus comentarios van en todas direcciones, como era de esperarse, en vías de la imparcialidad y no de la parcialidad.

En el caso de Horacio y Anette Cuburo, ellos hablan tomando en cuenta los videos que se exponen en las galas, pero también se orientan sobre la base de lo que entretiene y lo que no. Paulo Quevedo sí se ha concentrado, un poco más, en favor del cuarto tierra, pero con menos intensidad que Porta y Mane.

Con esto en mente y tomando en cuenta las opiniones y reacciones que hemos podido ver en el público, realizamos una serie de encuestas para saber la opinión de la gente.

Aquí los resultados de las encuestas realizadas en YouTube, WhatsApp e Instagram.

Encuestas en redes./ Foto cortesía de Clary Castro. Crédito: Clary Castro | Impremedia

Sigue leyendo más de “La Casa de los Famosos 6” aquí:

“Casa de los Famosos 6”: Así están las votaciones hoy, 26 de marzo

Oriana Marzoli es la primera expulsada de “La Casa de los Famosos 6”.

El cuarto tierra expulsa a Julia Argüelles en “La Casa de los Famosos 6”