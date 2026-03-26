Oriana Marzoli es la primera expulsada de “La Casa de los Famosos 6”

Anoche el público con sus votos expulsó a Oriana Marzoli de “La Casa de los Famosos 6“. Es una celebridad conocida en la industria por sus constantes participaciones en realities. Que siempre se ha caracterizado por tener una personalidad intensa, que los medios locales han denominado “conflictiva”.

Su forma de jugar dentro del reality de Telemundo no fue tan diferente a la que se ha podido observar de ella en otros formatos. Y esto no fue del agrado del público que sintoniza el programa y vota dentro de Estados Unidos. El voto negativo fue un claro reflejo de este pensar.

¿Oriana tenía más para dar dentro de esta competencia?

Probablemente sí. El problema es que dentro de su cuarto ni ella ni sus colaboradores recordaron la esencia de este juego. Se conocieron entre ellos, pero se cerraron al resto, incluso al público televidente.

Vale, la pregunta: ¿qué sabe el público de los habitantes del cuarto tierra, fuera de lo que cada fanático haya podido ver de ellos en otros programas, o leer en redes sociales y biografías? Sabemos que son buenos para la intensidad, la provocación y las travesuras. Sabemos que no todos cocinan y que están en contra de realizar la limpieza de la casa, pese a la convivencia. Sabemos que hay ciertos temas personales que dinamitan las conversaciones, pero ni siquiera conocemos las historias detrás de ellas. Tenemos fragmentos. Solo fragmentos.

Las temporadas más exitosas de esta casa se han consolidado en el gusto del público por varias razones; algunas de ellas pasan por las estrategias de nominación bien logradas y las historias que cada participante nos ofrece dentro de la convivencia, algunas más reales que otras. Familia. Amor. Hermandad. Alianzas. Confianza. Resistencia.

¡Un juego sin estrategias!

En esta edición no hemos tenido historia, hemos tenido a un grupo que se unió por no tolerar las formas de Oriana y su equipo. Y a otro cuarto que decidió que el contenido partía de hacer de la convivencia un infierno al punto de generar que los demás abandonaran el juego bajo la razón que sea…

Los habitantes del cuarto tierra nunca tuvieron en cuenta que la voluntad de sus oponentes en el juego se opondría a la represión que buscaban ejercer; y que mientras ellos aguantasen, el público haría uso de su poder, sosteniendo siempre la última palabra. La eliminación. La expulsión.

Los villanos se apoderaron del juego con sus formas. En agua y en tierra se borraron las líneas entre los que se defendían y los que atacaban porque las respuestas de unos versus otros se volvieron letales de bando a bando. Y nunca nadie los paró. ¡Todas las soluciones de la producción han sido paliativas! Para que me entiendan con un ejemplo más claro: le han querido dar vitamina C a un paciente con pulmonía.

¿En “La Casa de los Famosos 6” se puede jugar al villano?

Desde luego que sí. Muchos villanos dentro del juego han llegado a la final; nunca han ganado, pero se han llevado al menos un maletín. Hay público para todos, pero incluso los que entienden la necesidad del villano como personaje reconocen la necesidad de los límites.

El abandono de la producción es el máximo problema de este show…

El problema con esta temporada es que la producción dentro de la casa, bajo la figura de “La Jefa”, no ha querido jugar este año. No hay nadie que ejerza un control sobre el comportamiento humano dentro de la casa y es que ese rol que le corresponde a dicho ente vive en silencio. Solo aparece para las dinámicas y para las galas, sobre todo para las de nominación.

Abandonar a los habitantes a sus anchas es una estrategia arriesgada y complicada. Y no es la primera vez que el público de Telemundo le exige a la producción un papel más contundente de parte de “La Jefa”. Llevamos seis temporadas y esta exigencia de los televidentes nunca ha sido solventada por la producción. ¿Por qué será?

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