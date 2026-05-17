Maestra de kínder en Indiana admite relación sexual con alumna de 17 años y evita larga condena de cárcel

Una maestra de kínder de una escuela cristiana de Indianápolis admitió haber mantenido una relación sexual con una estudiante de 17 años, en un caso que generó conmoción en la comunidad educativa de Indiana.

Torrie Lemon, de 24 años, se declaró culpable el jueves de un cargo grave de seducción de menor, después de que saliera a la luz su relación con una alumna de la Colonial Christian School, reseñó Fox Digital.

La profesora fue condenada a una pena de cuatro años, aunque solo deberá cumplir 40 días en prisión. El resto de la sentencia será sustituido por 1,420 días de libertad condicional.

La relación comenzó como una amistad, según la investigación

Documentos policiales citados por medios locales indican que la relación comenzó en enero de 2025. Las autoridades sostienen que Lemon sostuvo encuentros sexuales con la estudiante y participó en “conductas inapropiadas” dentro de las instalaciones escolares, en el apartamento de la docente y también en la vivienda de la adolescente.

La víctima declaró ante los investigadores que inicialmente buscaba mantener solo una amistad con la maestra, porque sabía que cualquier vínculo romántico sería inapropiado.

Sin embargo, según el expediente judicial, Lemon comenzó rápidamente a hablar sobre su atracción hacia las mujeres y a hacer comentarios sexuales.

El primer beso entre ambas habría ocurrido durante un viaje escolar a Wabash, Indiana.

Mensajes románticos y sospechas de la familia

La investigación también reveló que la profesora enviaba mensajes de contenido íntimo a la adolescente. Entre ellos, uno decía: “Te amo más de lo que puedo describir. Amo a mi chica. Gracias por una noche y mañana increíbles”.

Los padres de la estudiante dijeron a la policía que notaron que la amistad avanzaba con rapidez. La madre aseguró que Lemon le llevaba flores y regalos a su hija pocas semanas después de conocerse.

Además, las autoridades señalaron que ambas mantenían comunicación constante por teléfono y realizaban reuniones nocturnas en la casa de la estudiante.

La Colonial Christian School informó que tomó medidas inmediatas cuando conoció las acusaciones el 10 de abril de 2025.

La institución indicó que suspendió a Lemon, notificó al Departamento de Servicios Infantiles de Indiana y colaboró plenamente con la investigación policial.

Posteriormente, la docente fue despedida.

El caso quedó al descubierto durante un viaje escolar a Carolina del Sur, cuando otra estudiante encontró fotografías de la pareja besándose en el teléfono de la víctima y alertó a personal de la escuela.

Según documentos judiciales, Lemon reconoció ante la policía de Carolina del Sur que mantenía “una relación inapropiada con una estudiante” de la institución.

Caso reabre debate sobre abuso de poder en escuelas

El proceso judicial volvió a poner sobre la mesa las discusiones sobre abuso de autoridad y límites éticos en entornos escolares, especialmente cuando existe una relación directa de supervisión entre docentes y estudiantes.

Aunque la edad de consentimiento en Indiana fue mencionada durante la investigación, las autoridades determinaron que la posición de poder de la maestra justificaba los cargos criminales.

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