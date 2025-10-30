DHS detuvo a 223 conductores, entre ellos 146 camioneros, y afirmó que son indocumentados

Un total de 223 conductores, presuntamente ciudadanos indocumentados, fueron arrestados en autopistas del noroeste de Indiana, cerca de la frontera con Illinois, como resultado de una operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Policía Estatal de Indiana, informaron este jueves las autoridades.

El operativo, desarrollado bajo el programa federal 287(g) y conocido como “Operación Midway Blitz”, forma parte de una estrategia con base en Chicago para combatir la delincuencia en carreteras interestatales.

Entre los detenidos se encuentran 146 conductores de camiones, de los cuales más de 40 poseían licencias comerciales (CDL) emitidas por estados como Illinois, California y Nueva York.

"If you are here driving on our streets illegally and our highways – you’re endangering our citizens, and your days are NUMBERED." @Sec_Noem ⁰

Through our 287(g) partnership with the Indiana State Police, ICE has arrested 223 illegal aliens, including truck drivers, in… pic.twitter.com/IheYQA7tJ1 — Homeland Security (@DHSgov) October 30, 2025

Delitos asociados a los arrestados

De acuerdo con el DHS, los conductores detenidos son indocumentados que están vinculados con diversos delitos, entre ellos conducción bajo los efectos del alcohol, tráfico de drogas, robo, agresión, abuso infantil, violencia doméstica, prostitución y fraude.

“Demasiados estadounidenses inocentes han muerto a manos de inmigrantes que conducen camiones de carga. Los estados santuario continúan otorgándoles licencias comerciales, pero eso se acabó bajo el liderazgo del presidente Trump”, declaró la secretaria Kristi Noem, quien calificó la operación como “un paso decisivo para recuperar la seguridad en las carreteras”.

El gobernador Mike Braun destacó que Indiana debe mantenerse alerta frente al uso de sus autopistas para actividades delictivas.

“La seguridad de nuestro estado es la prioridad. Seguiremos trabajando con nuestros socios federales para proteger a los hoosiers y a todos los estadounidenses”, afirmó Braun.

WATCH: Operation Midway Blitz Press Conference LIVE in Gary, Indianahttps://t.co/luFF7lYr2i — Homeland Security (@DHSgov) October 30, 2025

Accidentes vinculados a conductores de camiones

Por su parte, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, señaló que la operación busca eliminar las presuntas “amenazas a la seguridad pública” vinculadas con inmigrantes indocumentados que conducen vehículos de carga.

“Las políticas de santuario, como las de Illinois, no reconocen fronteras. ICE y la Policía Estatal de Indiana han logrado retirar de las carreteras a cientos de conductores que no debían estar allí”, sostuvo.

Según el DHS, se ha registrado un aumento de casos de inmigrantes indocumentados involucrados en accidentes fatales mientras operaban camiones comerciales.

La subsecretaria Madison Sheahan aseguró que el éxito del operativo demuestra la importancia de la cooperación estatal y federal: “Cuando las ciudades y los estados trabajan junto a ICE, las comunidades son más seguras. Esta operación no solo protege a Indiana, sino también a los residentes del estado santuario de Illinois”, concluyó.

