Dos muertos tras choque provocado por migrante que conducía ebrio en Illinois

Un accidente ocurrido en Westfield, Illinois, terminó con la vida del miembro de la Junta del Condado de Coles, Michael Clayton, y de su esposa, Gail Clayton, informaron autoridades locales y federales.

El siniestro, atribuido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al presunto manejo bajo la influencia del alcohol, provocó la detención de Edwin Pacheco-Meza, de 34 años, señalado como el conductor del vehículo que colisionó, de acuerdo con Fox News.

Según el DHS, en el automóvil de Pacheco-Meza se hallaron municiones, un cargador extendido, drogas y un envase abierto de alcohol. Las autoridades federales añadieron que Juan Morales-Martínez, de 18 años y pasajero del mismo vehículo, fue arrestado posteriormente y enfrenta cargos relacionados con posesión de sustancias y un delito de armas.

Cargos, orden de detención y disputa sobre cooperación local

Pacheco-Meza fue formalmente acusado de homicidio imprudente y de conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras que Morales-Martínez fue imputado por posesión de drogas y cargos vinculados con armas de fuego.

Tras su traslado a la cárcel del condado de Clark, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención contra ambos, según el DHS.

Funcionarios federales indicaron que las autoridades locales no cooperaron con la solicitud de entrega porque el estado de Illinois mantiene políticas de santuario que restringen la colaboración con acciones de inmigración federal. El DHS y sus portavoces han criticado esa postura, al considerar que el cumplimiento de la orden habría podido alterar el curso del caso.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que la tragedia “se podría haber evitado” y responsabilizó al conductor por decidir manejar en estado de ebriedad, lo que, afirmó, le costó la vida a dos personas inocentes.

Las autoridades locales y federales continúan investigando las circunstancias exactas del choque y recopilando pruebas forenses y de la escena. La fiscalía del condado revisará los cargos y la evidencia para avanzar con las imputaciones.

