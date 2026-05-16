Lewandowski se despide del FC Barcelona: “Cataluña es mi lugar en la tierra”

El ciclo de Robert Lewandowski con el FC Barcelona llegará a su fin al concluir la actual temporada. El delantero polaco confirmó su salida este sábado a través de un mensaje en su cuenta personal de Instagram, en el que puso fin a una etapa de cuatro años en el club catalán.

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A pocos meses de cumplir 38 años, el atacante cerrará su vínculo contractual este verano y no continuará en el conjunto azulgrana. Su despedida se producirá después de un periodo en el que sumó títulos y se consolidó como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

En su publicación, Lewandowski resumió su paso por el club y agradeció el respaldo recibido desde su llegada a España. “Después de cuatro años llenos de retos y de trabajo duro, es el momento de cambiar. Me voy con la sensación del deber cumplido. Cuatro temporadas, tres campeonatos. Nunca olvidaré el amor que he recibido de los aficionados desde mi llegada. Cataluña es mi lugar en la tierra”, expresó.

Un adiós tras una etapa de títulos

Durante su estancia en Barcelona, el delantero contribuyó a la conquista de tres títulos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Su llegada representó uno de los fichajes más relevantes del club en años recientes y se convirtió en una pieza clave en la recuperación competitiva del equipo.

El internacional polaco también dedicó parte de su mensaje a quienes lo acompañaron en esta etapa. Mencionó a las personas que conoció durante estos años y agradeció especialmente al presidente Joan Laporta por haberle brindado la oportunidad de unirse al Barcelona.

“Gracias por darme la oportunidad de vivir el capítulo más importante de mi carrera”, escribió el jugador en referencia al dirigente.

Último partido en casa

La despedida de Lewandowski ante la afición podría producirse este domingo, cuando el Barcelona dispute su último encuentro de la temporada en el Spotify Camp Nou. El rival será el Real Betis, en la penúltima jornada de LaLiga.

Ese partido marcará el cierre de una etapa para uno de los goleadores más reconocidos del fútbol europeo. En su mensaje final, el delantero dejó también una frase de despedida dirigida al club y a la región donde vivió estos años: “El Barça vuelve a estar donde merece. Visca el Barça. Visca Catalunya”.

Con ese anuncio, el club catalán pierde a uno de sus referentes recientes, mientras el jugador se prepara para iniciar una nueva etapa profesional fuera de España.

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