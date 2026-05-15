Lionel Messi se acerca aun nuevo récord en el Mundial de 2026

La selección de Argentina ya tiene un panorama más claro para el Mundial de 2026. Lionel Scaloni publicó una lista preliminar de convocados. 55 futbolistas fueron seleccionados por el estratega argentino para determinar la lista final. Entre los convocados está Lionel Messi, jugador que podría jugar su sexta Copa del Mundo.

No está de más mencionar que la lista de 55 futbolistas tiene que reducirse a 26 jugadores. Sin embargo, Lionel Messi está cada vez más cerca de establecer un nuevo registro en los Mundiales.

#SelecciónMayor Prelista oficial de futbolistas reservados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.https://t.co/qVuJ19hgkk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 11, 2026

En caso de que Lionel Messi entre en la lista final de 26 jugadores, un escenario previsible, el futbolista del Inter Miami quedaría a las puertas de jugar su sexta Copa del Mundo. Desde el Mundial de 2006, Messi ha visto minutos en la máxima justa mundialista. En caso de ver minutos en el Mundial de 2026, Messi se convertiría en el único jugador en disputar minutos en 6 torneos mundialistas.

▶️#UnDiaComoHoy en 2006, Lionel #Messi convertía su PRIMER GOL en la COPA DEL MUNDO, ante Serbia en el mundial de Alemania.pic.twitter.com/z8DrOsYzmB — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) June 16, 2025

Otro jugador que también está cerca de este registro es Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el delantero del Al Nassr aún no ha entrado en un listado preliminar de la selección de Portugal. CR7 ha jugado, al igual que Messi, los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

Ambos jugadores están igualados en el mencionado registro con cinco participaciones. A esta lista se le suman los nombres de Antonio Carbajal (México), Lothar Matthäus (Alemania), Rafael Márquez (México) y Andrés Guardado (México).

🧤 Antonio 'Tota' Carbajal es uno de los máximos referentes en la portería. 'El 5 Copas' será por siempre una leyenda del fútbol mexicano 💥🇲🇽



Conoce cuáles fueron sus números en los Mundiales que disputó 🏆



(📸: @SofascoreLA)https://t.co/dKYCkph6OM pic.twitter.com/fXYyYMDP8W — AS México (@ASMexico) May 10, 2023

Lista preliminar de Argentina para el Mundial

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas:

Máximo Perrone (Como)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Betis)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Delanteros:

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (Roma)

Claudio Echeverri (Girona)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Santiago Castro (Bologna)

Lautaro Martínez (Inter)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma)

Grupo de Argentina en el Mundial

La selección de Argentina estará emparejada en el Grupo J de la Copa del Mundo. La Albiceleste debutará contra Argelia el martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en Kansas City. El segundo partido será contra Austria el 22 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington. Argentina cerrara su participación en la fase de grupos con un duelo contra Jordania el sábado 27 de junio, de nuevo en el AT&T Stadium.

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