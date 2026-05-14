Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 14 de mayo

“La Casa de los Famosos 6“ ya cuenta con una nueva placa de nominados. Celinee Santos, Curvy Zelma, Stefano, Verónica del Castillo, Jeni de La Vega y Caeli completan esta placa que, con seis nominados, ya se puede interpretar como una placa cerrada.

Partiendo de la cultura de la especulación en el mundo de los realities, contamos con una única verdad de momento, y eso es que Sandra Itzel es la actual líder de la casa.

Especulando, de momento indicaría que, de retener la salvación, ella podría asegurar una semana más para Jeni de La Vega. Aunque también existe la posibilidad de que saque a Stefano Piccioni de esta nominación, sobre todo porque anoche ya se le vio dando argumentos negativos sobre sus compañeras de “Fénix”.

Hoy durante la gala probablemente veamos parte de la prueba de salvación para obtener los nombres de los y las retadoras. Eso sí, como la dinámica será la del elevador, pues el público tiene que estar muy atento a las preguntas y respuestas que estos habitantes puedan dar, sobre todo porque el ejercicio probablemente será de memoria y en este tipo de situaciones, muchas opciones pueden generar dudas en el espectador.

La votación va de la siguiente manera:

Ahora, en cuanto a los votos emitidos hasta ahora, según la información de nuestro contacto de producción, sabemos que las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Celinee Santos Frías, Curvy Zelma, Stefano Piccioni y Verónica del Castillo ocupan de la primera a la cuarta posición, respectivamente. Los últimos lugares en votos tienen a Jeni de La Vega y Caeli en peligro de eliminación.

Lo más importante a estas alturas de la competencia es que el público se mantenga votando por su favorito sin parar y sin dividir votos.

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