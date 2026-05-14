¿Será que esta sexta temporada de “La Casa de los Famosos” nos dará una final inédita o tendremos más de lo mismo?

Desde que se anunció la sexta temporada de “La Casa de los Famosos 6“, el proyecto se le vendió al público como algo que sería diferente, en donde se vivirían nuevas experiencias y básicamente en donde encontraríamos muchos “por primera vez”.

En estos tres meses de reality, ¡vaya que hemos escuchado a Jimena Gállego y a Javier Poza decir “por primera vez”! Y es que en efecto, esta ha sido la primera temporada en la que ha habido una nominación por expulsión. Lo que dejó a Oriana Marzoli fuera de juego. Y también es la primera vez en la que la producción ha decidido aparentemente “presumir” su incapacidad para controlar a los habitantes durante los episodios de violencia más álgidos de la temporada.

En efecto, se creó una carta magna que ni los habitantes ni la producción hicieron cumplir. Así como se “impusieron tarjetas amarillas” a modo de “mal chiste” porque, aunque se dijo que se haría, la verdad es que ni la jefa ni la producción supieron hacerlo bajo ningún concepto. ¡Sí, en muchos aspectos esta edición tuvo muchos “por primera vez”, ligados a un insólito mal control de crisis dentro del reality!

¿En dónde tenemos entonces la verdadera novedad?

La novedad está en lo que se ha logrado por primera vez dentro de “La Casa de los Famosos” de Telemundo. A semanas de la gran final, un equipo ha logrado llegar con la mayoría de sus integrantes a esta instancia. ¡Esto es algo que nunca había pasado antes!

Todas las temporadas hasta hoy han sido previsibles en su final, tomando en cuenta lo que la producción ha logrado romper en todas y cada una de ellas. A estas alturas de la temporada, las finales siempre han sido integradas por dos habitantes de un equipo y tres de otro.

Primera temporada

Por ejemplo: durante la primera temporada, Alicia Machado y Manelyk González eran parte de un solo equipo y se coronaron con el primero y el segundo lugar. Mientras que Kelvin Noé Rentería, Cristina Eustace y Pablo Montero representaban a otro bando. Aquí tenemos la fórmula: dos de un bando vs. tres de otro.

Segunda temporada

Para la segunda temporada, la final se conformó de la siguiente manera: Ivonee Montero ganó siendo la disidente de esta edición. Llegó básicamente a la final apoyada solo por el público. Mientras que el resto de lugares quedaron conformados de la siguiente manera: Salvador Zerboni y Nacho Casano integraron el segundo y tercer lugar respectivamente, ambos de equipos diferentes. Toni Costa y Daniela Navarro integraron el cuarto y el quinto lugar y ellos hacían equipo, en el caso de Costa con Nacho y Navarro con Zerboni. La fórmula, dos de un bando vs. dos de otros.

Tercera temporada

En la tercera edición se siguió con el mismo patrón. Llegaron a la final: Madison Anderson, Paty Navidad, Pepe Gámez, La Materialista y José Rodríguez. Madison y Pepe se llevaron el primer y el tercer lugar, respectivamente, y formaban parte del mismo equipo, “La Resistencia”. Mientras que Navidad, “La Materialista” y Jose eran parte del mismo equipo. La fórmula se repitió: dos de un grupo vs. tres de otro equipo.

Cuarta temporada

¡Más de lo mismo! Los finalistas de esta edición fueron: Maripily Rivera, Rodrigo Romeh, Lupillo Rivera, Alana Lliteras y Geraldine Bazán. Aquí tuvimos a tres equipos representados. El cuarto tierra no logró consolidarse de tal forma que lograsen llegar juntos a la final y de ellos solo Romeh y Maripily lo lograron. Mientras que Geraldine y Alana representaban otro equipo que terminó aliándose al del mexicano y la boricua rumbo a la final. Lupillo llegó solo, como disidente y para muchos villano de dicha temporada. ¡La misma fórmula con un cambio leve de números! Aquí nos dieron un 2-2-1.

Quinta temporada

En la temporada “All-Stars” vimos cómo dos equipos lucharon de manera incansable para llegar juntos a la final y consagrarse así con los cinco primeros lugares de la competencia. La producción lo impidió. A través del cine fueron quebrando todas las alianzas posibles, lo que nos dejó un resultado de 2-3, es decir, una final de cinco en donde Carlos “Caramelo” Cruz y Rey Grupero, como parte del mismo ‘team’, se alzaron con el primer y el tercer lugar. Mientras que del equipo de “Los Palulus”, tres lograron entrar a la terna final. Hablamos de Luca Onestini, Paulo Quevedo y Rosa Caifa. Ellos se llevaron el segundo puesto, más el cuarto y el quinto lugar, respectivamente.

¡Cero sorpresas en las cinco temporadas previas!

Las finales de Telemundo parecen que trabajan bajo el orden de dejar a “casi todos contentos”. Nunca se ha vivido una final épica como la que sí se logró en dos ocasiones en “La Casa de los Famosos México” con el “team infierno” y “el cuarto mar”.

Estos dos equipos han sido los únicos y los primeros en llegar a la final juntos, dejando que el público, que fue mayoría en ambos casos, decidiera con sus votos los lugares respectivos para cada jugador.

Repito, esto nunca ha pasado en Telemundo. ¡Nunca! Esta es la primera vez que a escasas semanas de la final, un solo equipo sigue luchando por llegar unido. Agua se ha logrado oponer a la insistencia de la producción, que a través de sus conductores e invitados los ha presionado para que se dividan y jueguen por separado y en individual.

Agua ha tenido bajas considerables, claro que sí

Al día de hoy, los habitantes del cuarto Agua, o mejor dicho “Los Guerreros de la Luz”, han perdido a varias personalidades fuertes que conformaron buena parte de la identidad del equipo. Hablo de Lupita Jones, Sergio Mayer y Laura Zapata.

Kenzo, también guerrero, fue eliminado, pero su ausencia dentro de la competencia no le permitió ser conocido ni por la producción y mucho menos por el público televidente. ¡Sí, logró dejar algo en sus compañeros más cercanos, pero nada que haya podido crear un legado visual sobre su trabajo en esta competencia! Las cámaras casi nunca lo enfocaron y los panelistas pocas veces hablaron de él. ¿Por qué? Básicamente, porque él decidió centrarse solo en Caeli.

Todos los que abandonaron al cuarto agua han sido eliminados por el público

Los panelistas y exhabitantes han querido acuñar una interesante, pero incompleta, narrativa. Alegan que dentro del cuarto Agua existe un grave problema porque son muchos los que han abandonado al equipo y se han salido del cuarto. ¡Y en efecto, esto ha sucedido tal cual!

Ahora bien, ante la afirmación, la pregunta: ¿qué ha pasado con todos los que se salieron del cuarto Agua y de los que abandonaron al equipo o su alianza para jugar con el cuarto Tierra?

Vanessa Áreas (Eliminada).

Jayline Ojeda (Eliminada).

Julia Argüelles (Eliminada).

Laura G. (Eliminada).

La siguiente pregunta válida en torno a este razonamiento sería: ¿qué ha pasado con todos aquellos que decidieron salirse del cuarto tierra para jugar con agua y ser “guerrero de la luz”?

Luis Coronel. (Sigue en competencia).

Kenny Rodríguez. (Sigue en competencia).

Kenzo. (Eliminado por concentrar su juego solo a un romance que nunca figuró en galas ni en 24/7).

Los resultados son una clara evidencia de la opinión pública y muestran una fuerte tendencia en relación a las masas y a las mayorías. ¿Logrará el público tener la final por la cual ha votado tan fervientemente hasta ahora, o tendremos más de lo mismo en esta sexta temporada?

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