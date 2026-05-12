En “La Casa de los Famosos 6”: ‘Tierra’ y ‘Fuego’ insisten en nominar a Celinee una y otra vez, como estrategia

En las últimas semanas, el papel de Celinee Santos Frías dentro de “La Casa de los Famosos 6“ se ha vuelto más preponderante, a tal punto que tanto conductores como algunos panelistas tienden a evaluar de manera crítica y positiva el rol que la dominicana juega dentro del reality y no solo por cómo suma al contenido del mismo, sino dentro de su propio cuarto, ‘Agua’ y, por ende, en “Los Guerreros de la Luz”.

¡La personalidad de Celinee!

Celinee es en sí misma un personaje polémico dentro de este programa, porque ha demostrado ser una mujer con criterios fuertes, personalidad inquebrantable y temperamento. No se mueve entre grises; ella es blanco o negro y así su toma de decisiones.

Sus enemigos no dejan de serlo y, aunque en convivencia sea cortés, tampoco es que pretenda intimar o limar asperezas. Sus amigos ya son sus amigos, sus aliados ya son sus aliados. Y una vez que la confianza se quiebra, esta no tiene forma de recomponerse.

Fabio. Caeli. Yoridan. Stefano. Cada uno de los antes mencionados es enemigo declarado de la dominicana. Y así como ella los ha marcado como tales, ellos también la definen a ella en los mismos rangos. Es más, dentro de la competencia, ella es la que se ha convertido en el verdadero rival a vencer, porque a diferencia del resto de habitantes de ‘Agua’, ella es la única que no han logrado romper y mucho menos corromper.

Ella no entra en sus juegos, a menos que tenga ganas de hacerlo. Como bien dice, decide sus batallas y elige con quién comparte el escenario.

¿Es el rival a vencer?

Ahora, verla subir y regresar una y otra vez en placas congestionadas o cerradas le ha confirmado a ‘Tierra’ que, por más que la quieran sacar de la competencia, ella tiene un público fuerte y comprometido con hacerla volver. Lo que los ha llevado a convencerse de que lo mejor que pueden hacer es seguir subiéndola a la placa para que sea ella y su público los que se encarguen de tal vez eliminar a sus propios compañeros.

El problema al que se enfrentan es que, si logran separarla de ‘Agua’ para que ella juegue sola, y el rompimiento la convierte en la marginada de un bando y de otro, lo único que van a generar es potenciar su presencia, poder e influencia dentro del juego. Así que Celinee no es un personaje simple de evaluar ni encasillar dentro de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos”.

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