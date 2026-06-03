Rubio declara concluida la operación “Furia Épica” en Irán y afirma que EE.UU. pasó a una fase defensiva

La operación militar “Epic Fury” (Furia Épica) en Irán concluyó oficialmente, aseguró el secretario de Estado Marco Rubio durante una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

En respuesta a preguntas de la congresista demócrata por Nevada, Dina Titus, Rubio fue categórico: “Epic Fury ha concluido”, dando por terminada la campaña militar que Washington lanzó junto con Israel contra objetivos iraníes a finales de febrero.

La declaración se produjo en medio de un intenso debate en el Congreso sobre la continuidad de las operaciones estadounidenses en la región y apenas horas después de nuevos intercambios de ataques entre fuerzas iraníes y estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio energético.

Durante la audiencia, Rubio insistió en que las acciones recientes de Estados Unidos no forman parte de una ofensiva militar de gran escala, sino que responden a la protección de la navegación comercial internacional.

Today Secretary Marco Rubio joined @HouseForeignGOP .



During the hearing, we focused on the ongoing conflict with Iran.



Thank you, @SecRubio , for your testimony and for sharing more about your work. As Chairman of the Committee’s Middle East and North Africa Subcommittee, I? pic.twitter.com/bqTz3I379O — Congressman Mike Lawler (@RepMikeLawler) June 3, 2026

“Esos barcos serán atacados. Estados Unidos responderá a ese ataque derribando los drones que intentan hundir ilegalmente un buque mercante civil”, afirmó el secretario de Estado al referirse a las amenazas contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz.

Añadió que las operaciones estadounidenses actuales tienen carácter defensivo: “Si ellos no disparan contra esos barcos, nosotros no disparamos, pero tenemos que responder”, sostuvo.

Las declaraciones de Rubio coinciden con una postura que ya había expresado en mayo, cuando anunció desde la Casa Blanca que la operación militar había cumplido sus objetivos y que Washington buscaba avanzar hacia una etapa distinta centrada en la seguridad marítima y la diplomacia. Entonces afirmó que “La Operación Furia Épica ha concluido. Alcanzamos los objetivos de esa operación”.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la administración del presidente Donald Trump considera que la fase ofensiva de la guerra contra Irán terminó, aunque mantiene capacidades militares en la región y continúa respondiendo a ataques que considera amenazas directas para la navegación o para las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.