Bass y Pratt se perfilan para la segunda vuelta por la alcaldía de Los Ángeles

Es inminente que la contienda por la alcaldía de Los Ángeles se habrá de definir en una segunda vuelta, el 3 de noviembre, para la que se perfilan la titular actual, Karen Bass, y el republicano Spencer Pratt, uno de sus más fuertes críticos por el manejo que hizo la ciudad durante el trágico incendio Palisades de enero de 2025.

Bass aventajaba a sus contrincantes con el 36.6% del total de sufragios por el 29.8% de Pratt luego de contabilizarse el 47.3% de las boletas. Según proyecciones, la alcaldesa de 72 años de edad aseguró su lugar en la segunda vuelta (runoff). La concejala Nythia Raman iba rezagada en el tercer lugar con el 20.5%.

“¡Four more years!, Four more years!”, gritaron centenares de partidarios de Bass congregados en el hotel The Lines, en el área de Wilshire.

Al no contar con más del 50% de los votos en las elecciones primarias, Bass tendrá que redoblar esfuerzos para su reelección, toda vez que el apoyo que le llevó a la alcaldía en 2022 se fragmentó esta vez entre los tres candidatos mejor posicionados: ella, Pratt, y Raman, además de otros 11 aspirantes.

“Vamos a pelear por cada angelino”, declaró Bass en la noche de su “victoria” parcial que concluyó con música de mariachi.

“No permitiremos que ICE ni nadie nos divida”, afirmó con relación a la fuerza de ocupación de agentes federales enmascarados que brutalizaron a la comunidad inmigrante en junio de 2025 como consecuencia de las redadas masivas prometidas por el presidente Donald Trump.

James Hahn, primer alcalde que perdió su puesto

Han pasado 21 años desde que un alcalde en ejercicio se enfrentó a una segunda vuelta tras haber gobernado su primer mandato.

En 2005, el concejal Antonio Villaraigosa derrotó al alcalde James Hahn, quien buscaba la reelección para un segundo mandato.

Hahn se convirtió en el primer alcalde en ejercicio en perder la reelección en 32 años, desde que Sam Yorty perdió ante Tom Bradley en las elecciones a la alcaldía de 1973.

Bass, quien fue elegida en 2022 tras derrotar al multimillonario promotor inmobiliario Rick Caruso, ha afirmado que merece otro mandato de cuatro años para continuar el progreso logrado bajo su administración.

Sin embargo, se ha visto acosada por la frustración en torno a la doble crisis de falta de vivienda y personas sin hogar, las calles sucias y el alumbrado público averiado, así como por lo que los críticos -como Pratt- describieron como una respuesta fallida al incendio de Palisades en enero de 2025.

En la ciudad de Los Ángeles, se estima que hay 43,695 personas sin hogar. Esta cifra proviene de los resultados finales revisados ​​del Recuento de Personas sin Hogar del Gran Los Ángeles de 2025, realizado por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA).

El recuento indicó una disminución del 3.4% en la población sin hogar de la ciudad en comparación con el año anterior. Un desglose de la población sin hogar de la ciudad detalla lo siguiente: Con alojamiento: 16,723 personas (que residen en viviendas provisionales, albergues oprogramas de transición). Sin alojamiento: 26,972 personas (que residen en las calles, en tiendas de campaña o en vehículos).

La alcaldesa ha defendido la implementación de políticas que redujeron el número de personas sin hogar en las calles en casi un 18%, aceleraron la construcción de miles de unidades de vivienda asequible y redujeron las tasas de delincuencia a un nivel no visto desde la década de 1960. El número exacto de personas en vivienda permanente es desconocido.

“La falta de vivienda ha disminuido por primera vez en muchísimos años”, declaró Bass. “42,000 unidades de vivienda asequible, y vendrán más. La delincuencia ha registrado su nivel más bajo en 60 años. Así que tenemos mucho que esperar con optimismo en nuestra ciudad”.

La actual mandataria ha recibido el respaldo de diversas organizaciones laborales, empresariales y comunitarias, así como de destacados políticos demócratas, tales como la exvicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de California, Gavin Newsom.

Spencer Pratt, aquí visto en su evento del 2 de junio, tuvo una buena jornada electoral y se situó cerca de Karen Bass en la carrera por la alcaldía angelina. Crédito: Jill Connelly | AP

Le pisan los talones

No obstante, encuestas recientes mostraron que Pratt y Raman representan una amenaza significativa para la candidatura de reelección de Bass.

Durante una parada en Mar Vista, donde invitó a las personas a votar, la concejala Raman indicó: “Lo que percibo de los votantes es que están insatisfechos con el rumbo que lleva Los Ángeles en este momento; por ello, les presento una visión para la ciudad que es más esperanzadora, más alegre y ambiciosa”, afirmó Añadió que ella cree que se debería exigir más de las autoridades de la ciudad.

“He cumplido con los electores de mi distrito y ahora quiero cumplir con toda la ciudad”, dijo.

Si bien Bass tiene la ventaja, muchos residentes la han criticado por suausencia al inicio del devastador incendio de Palisades de 2025, el cual provocó la destrucción de miles de estructuras y cobró la vida de 12 personas.

El 7 de enero de 2025, día en que estalló el incendio, Bass se encontraba en Ghana asistiendo a latoma de posesión del presidente John Dramani Mahama en Accra, como parte de una delegación estadounidense.

Karen Bass también ha sido objeto de críticas por negociar un aumento salarial significativo para el sindicato de la policía de la ciudad, incrementando los salarios iniciales, los aumentos

periódicos y las bonificaciones por retención. Los trabajadores municipales representados por sus respectivos sindicatos también recibieron un aumento salarial sustancial.

Pratt, respaldado por Trump

La alcaldesa ha señalado que Spencer Pratt carece de experiencia política. Pratt es un republicano registrado, aunque no se ha autodefinido como partidario del movimiento MAGA. En el mes de mayo, el presidente Donald Trump manifestó su apoyo a Pratt, si bien no llegó a otorgarle un respaldo formal y explícito.

De hecho, Pratt, desestimó un posible respaldo del presidente Trump, afirmando que la política nacional no tiene cabida en las elecciones locales.

“No necesito el respaldo de nadie más que el de las madres. Ellas son quienes me van a elegir”, declaró el exastro de un reality show a NBC News. “Mi contienda es una contienda local. No me importa lo que suceda en la política nacional ni en otros estados. Me postulo para un cargo local”.

Raman, por su parte, ha sido objeto de críticas por parte de Bass y Pratt. Raman contó con el respaldo de los Socialistas Democráticos (DSA-LA) de Estados Unidos. Sin embargo, el grupo no le brindó su respaldo oficial para la alcaldía, aunque el DSA-LA sí la ha recomendado a sus miembros. El DSA-LA se mostró dividido entre la concejala y la candidata a la alcaldía Rae Chen Huang; sin embargo, el grupo decidió finalmente no respaldar explícitamente a ninguno de los dos candidatos.

La concejala ha criticado el programa insignia de Bass, “Inside Safe”, por considerarlo demasiado costoso. Raman ha declarado que abordará el problema de la falta de vivienda mediante un enfoque basado en datos, centrándose en reforzar los subsidios de vivienda de duración limitada como medio para reubicar a las personas sin hogar en viviendas permanentes,