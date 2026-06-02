Sheriff de Los Ángeles confirma que ICE no realizará redadas en el Mundial 2026

El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, descartó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleven a cabo redadas contra inmigrantes durante el Mundial 2026 pese a su participación en los operativos de seguridad.

Luna confirmó que la agencia federal de inmigración será parte del gran operativo de seguridad que se planea durante la Copa de Fútbol, que tiene en Los Ángeles su primer partido el 12 de junio en el SoFi Stadium, que será conocido como “Estadio de Los Ángeles” durante el torneo.

“Llamé al jefe de Seguridad Nacional de la región y me confirmó que habrá agentes federales, porque se requiere la colaboración de todos para garantizar la seguridad. Sin embargo, con respecto al control migratorio, nos dijeron que no se llevaría a cabo en ninguno de los partidos“, declaró Luna.

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El jefe del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) reconoció que la información que recibió por parte de los funcionarios federales, podría cambiar en el futuro.

“Confío en que me están brindando la información adecuada porque, si esto comienza a ocurrir, tendremos un sinfín de problemas“, agregó Luna.

El sheriff Robert Luna habló sobre el despliegue de seguridad durante el Mundial 2026 en Los Ángeles. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Desde hace varias semanas, la presunta presencia de los agentes federales de inmigración en el Mundial 2026 ha causado preocupación entre los miembros de la comunidad en el sur de California, así como en los visitantes.

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La participación de los agentes de ICE en el Mundial ocurre un año después de que la agencia intensificó sus operativos de inmigración en Los Ángeles y otros condados del sur de California el viernes 6 de junio de 2025.

Las redadas y detenciones de ICE provocaron que se desataran protestas multitudinarias en el centro de Los Ángeles, lo que llevó al presidente Trump a federalizar la Guardia Nacional de California para desplegarla en la ciudad, además de despegar a marines de Camp Pendleton.

Trabajadores de servicios del SoFi Stadium, representados por el sindicato Unite Here Local 11, expresaron su rechazo a la participación de ICE durante el Mundial, por lo que amenazaron con convocar una huelga.

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El sindicato tiene previsto votar esta semana para determinar si autoriza un paro laboral en rechazo a la presencia de ICE durante el torneo, una decisión que podría convertirse en un nuevo desafío para los organizadores a unos días del inicio del Mundial.

Las autoridades de Los Ángeles tienen planes de desplegar un importante plan de seguridad para ciertos partidos programados en el SoFi Stadium, que consideran de alto riesgo.

Luna mencionó que habrá un despliegue adicional para los partidos en Los Ángeles del equipo de Irán, debido a la situación geopolítica que prevalece actualmente, lo que eleva el riesgo de protestas o concentraciones en las inmediaciones del estadio y en las zonas de aficionados.

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“Todos estamos prestando mucha atención a todo el evento, pero Irán representa una dinámica diferente debido a los acontecimientos mundiales actuales“, agregó.

El jefe del LASD agregó que las agencias de seguridad han preparado planes de contingencia para responder a cualquier incidente que pudiera ocurrir dentro o fuera de los sitios deportivos.

Durante el Mundial, el “Estadio de Los Ángeles”, en Inglewood, tendrá ocho partidos del Mundial 2026.

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