Mundial a la vista en Los Ángeles: hay emoción, pero también preocupaciones

Mientras que miembros del Comité Organizador de la Copa del Mundo de Futbol 2026 en Los Ángeles celebraron el martes con bombos y platillos que faltaba menos de un mes para el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio en el SoFi Stadium, el panorama se complica porque aproximadamente 2,000 trabajadores amenazaron con declararse en huelga si no se impide la presencia o acceso de agentes del ICE en el inmueble de Inglewood.

“Van a estar aquí”, indicó Kathryn Schloessman, directora ejecutiva del comité anfitrión de la Copa del Mundo 2026 en Los Ángeles, sobre la presencia de agentes de ICE. Lo hizo después de una rueda de prensa detrás de una portería del SoFi Stadium, que será rebautizado como “Los Angeles Stadium” durante la competición.

“La Copa del Mundo de la FIFA 2026 por fin está aquí, en la capital mundial del deporte y estamos entusiasmados con todas las oportunidades que tendrán los angelinos y los visitantes de todo el mundo para participar en el evento deportivo más grande del planeta”, dijo Schloessman.

“Los Angeles Stadium” será sede de ocho encuentros, incluyendo partidos de la fase de grupos y de las rondas eliminatorias. Albergará el mencionado partido inaugural de la selección de Estados Unidos, así como otros siete encuentros a lo largo de 39 días este verano.

Schoessman destacó que la Copa Mundial es mucho más que solo los ocho partidos en el SoFi Stadium:

“La experiencia consiste en 39 días de eventos temáticos sobre futbol que tendrán lugar en toda nuestra región, brindando a los visitantes la oportunidad de descubrir todo lo que Los Ángeles tiene para ofrecer”.

Sobre la presencia de ICE en el estadio angelino, la ejecutiva Schloessman explicó: “Hemos estado trabajando muy estrechamente con nuestros funcionarios gubernamentales -a nivel federal, estatal y local-, así como con las agencias de seguridad y protección, para asegurarnos de ofrecer un evento seguro y protegido. Por lo que se nos ha informado, su enfoque exclusivo está puesto en la seguridad y la protección, y no en ninguna otra cuestión“.

Las zonas para fans en el Mundial

Todo arrancará con el Festival Oficial de Aficionados de la FIFA en el LA Memorial Coliseum, del 11 al 14 de junio; un espacio donde miles de aficionados podrán reunirse para ver los partidos, disfrutar de música en vivo y gastronomía, y animar juntos a sus equipos y países favoritos.

Tras ese fin de semana inaugural, la celebración de la Copa del Mundo en Los Ángeles se extenderá por toda la región a través de 10 zonas oficiales de aficionados (Fan Zones), abarcando desde Union Station hasta West Harbor en San Pedro, y desde Venice Beach hasta el Fairplex en Pomona.

La ejecutiva dijo que el Comité Anfitrión y LA Tourism han elaborado una guía completa para facilitar que los visitantes disfruten Los Ángeles. La guía se encuentra en el sitio web www.LosAngelesFWC26.com .

El comité anfitrión, asimismo, ha creado diversos programas centrados en brindar a los jóvenes experiencias significativas y memorables que generen un legado perdurable.

“Nuestros programas se centran en nuestros 26 ‘Campeones Comunitarios’, añadió Schoessman. “Son 26 organizaciones comunitarias que utilizan el futbol como herramienta para empoderar y elevar a más de 17,000 angelinos cada año en toda la región”.

Schloessman anunció que a través del programa “legado comunitario”, seleccionarán a 600 jóvenes participantes para que disfruten de una experiencia única en la vida en la Copa del Mundo de la FIFA, la cual incluye asistir a un partido del Mundial en el SoFi Stadium.

Los organizadores locales sugieren al público aprovechar los amplios servicios de transporte público que habrá disponibles durante el Mundial. Crédito: LosAngelesFWC26 | Cortesía

Transporte rápido, barato y confiable

José Ubaldo, portavoz de Metro, destacó la importancia del transporte público durante la Copa del Mundo y dijo que la agencia proporcionará un servicio rápido, seguro y confiable para los aficionados.

Además de la colaboración de la policía de Los Ángeles, agentes del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles y seguridad privada de Metro, Ubaldo informó que la agencia contará con 300 embajadores para asistir a los pasajeros.

“Ellos van a ayudar a hacer los ojos y los oídos de lo que sucede en las estaciones”, expresó el portavoz de Metro. “Además, son encargados de atender a los pasajeros en todo lo que necesiten con cualquier tipo de información necesaria para hacer que su transcurso en el sistema sea muy fácil y sin ningún problema”.

Añadió que la agencia también cuenta con equipos de limpieza para mantener todo “muy limpio”, e indicó que cuentan con un equipo especializado en personas que tienen problemas mentales o que no tienen hogares y tratar de ayudarles a ubicarse en alguna zona.

“Todo eso tenemos para proveer la seguridad en los autobuses y en los trenes y en las estaciones”, afirmó.

Por su parte, Stephanie Wiggins, directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles, dio a conocer que durante los 39 días de competencia en Los Ángeles se pondrán a disposición 300 servicios de transporte especial (shuttles) dedicados a cada uno de los partidos, con el fin de garantizar que dicho servicio adicional no interrumpa la operación habitual de la agencia ni afecte a los usuarios regulares.

“Por lo tanto, la manera más inteligente de llegar a cualquier partido es utilizar el transporte público: por solo $1.75, puede llegar directamente a su destino o utilizar la modalidad de “estaciona y viaja” (Park & ​​Ride). Puede reservar su espacio de estacionamiento visitando http://www.metro.net/WorldCup.

“Si se tienen en cuenta los precios actuales de la gasolina, la forma más inteligente de desplazarse es viajar en Metro por $1.75 por trayecto”, subrayó.

“Y déjenme decirles algo: estacionar y viajar en Metro resultará mucho más económico y libre de complicaciones que intentar llegar al estadio conduciendo su propio vehículo, o que tratar de acceder a cualquiera de las numerosas ‘zonas de aficionados’ (Fan Zones) distribuidas por nuestra ciudad y por toda la región del sur de California”, dijo.

El servicio especial para la Copa Mundial de Metro se suma a su extensa red de autobuses y trenes de Metro y que ahora incluye las nuevas estaciones de la extensión de la Línea D del metro (Subway): Wilshire/La Brea, Wilshire/La Cienega y Wilshire/Fairfax.

SoFi Stadium está listo para ser sede de la Copa del Mundo. Ocho partidos se realizarán en el estadio de Inglewood, pero con la llegada del gran evento, vienen también preocupaciones para miles de trabajadores. Crédito: LosAngelesFWC26 | Cortesía

FIFA comparte datos delicados con DHS

Además de las amenazas de 2,000 trabajadores de declararse en huelga si hay presencia de agentes de ICE dentro o alrededor del estadio SoFi,en conjunto con la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU ) y la Alianza de Los Ángeles para una Nueva Economía (LAANE), dirigentes del sindicato UNITE HERE Local 11 presentaron una queja ante la Agencia de Protección de la Privacidad de California y el Departamento de Justicia de California.

Ellos están instando al fiscal general de California, Rob Bonta, a investigar de inmediato y detener el proceso de acreditación de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) para la Copa del Mundo de 2026, el cual obliga a los trabajadores del estadio a elegir entre su sustento económico y renunciar a su derecho a la privacidad, garantizado por la ley de California.

Las organizaciones de derechos civiles y laborales afirman que la FIFA ha pedido a los trabajadores del estadio que entreguen datos confidenciales, como sus números de Seguro Social, direcciones residenciales, nacionalidad y país de nacimiento, y a renunciar a sus derechos de privacidad bajo la ley de California como condición para trabajar en la Copa del Mundo; datos que podrían llegar a ICE para ser utilizados en redadas laborales.

La información confidencial, presuntamente, está siendo compartida con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la agencia matriz de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

“La FIFA está colocando a los mismos trabajadores que hacen posible la Copa del Mundo en una encrucijada imposible: o entregan su información personal más confidencial y renuncian a sus derechos bajo la ley de California, o pierden su empleo en la Copa del Mundo”, acusó Kurt Petersen, copresidente de UNITE HERE Local 11.

“Esto constituye coacción. Hacemos un llamado al fiscal general [Rob] Bonta para que intervenga y proteja a los trabajadores de los estadios de California frente a un proceso que es, a todas luces, ilegal y que otorga a la FIFA carta blanca para compartir los datos de los trabajadores con cualquier tercero, incluyendo ICE y las agencias de inteligencia de países extranjeros”.

Calendario oficial del Mundial en Los Ángeles

Los Ángeles será sede de ocho partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en SoFi Stadium (Los Angeles Stadium). El calendario incluye cinco partidos de la fase de grupos, dos partidos eliminatorios de los dieciseisavos de final y un partido de cuartos de final (horas del Pacífico):

Viernes, junio 12: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – 6:00 PM

Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D) – 6:00 PM Lunes, junio 15: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – 6:00 PM

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – 6:00 PM Jueves, junio 18: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – 12:00 PM

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – 12:00 PM Domingo, junio 21: Bélgica vs. Irán (Grupo G) – 12:00 PM

Bélgica vs. Irán (Grupo G) – 12:00 PM Jueves, junio 25: Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – 7:00 PM

Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D) – 7:00 PM Domingo, junio 28: Ronda de 32 (Juego 73) – 12:00 PM

Ronda de 32 (Juego 73) – 12:00 PM Jueves, Julio 2: Ronda de 32 (Juego 84) – 12:00 PM

Ronda de 32 (Juego 84) – 12:00 PM Viernes, Julio 10: Cuartos de final (Juego 98) – 12:00 PM

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