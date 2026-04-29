Organizaciones advierten sobre el riesgo de viajeros a Los Ángeles para el Mundial

Organizaciones de derechos civiles, como Amnistía Internacional, emitieron una advertencia de viaje a los aficionados que tienen planes de viajar a ciudades como Los Ángeles para asistir al Mundial 2026 debido a la aplicación de las políticas migratorias.

Los organismos civiles dijeron que en el caso de Los Ángeles, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado un clima de creciente autoritarismo, tensiones sociales y episodios de violencia, que han ocasionado un deterioro en la situación de los derechos humanos.

“Cuando quedan seis semanas para que comience el Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aún no ha dado a conocer públicamente cómo afición, periodistas y comunidades locales estarán a salvo de detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y la represión de la libertad de expresión“, declaró el director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn.

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Según el informe, las ciudades donde se tienen programados partidos del Mundial 2026, como en el caso de Los Ángeles, registraron un aumento en el número de redadas de inmigración, que derivó en denuncias de discriminación racial y represión durante las protestas civiles.

Ante la situación, los organismos internacionales de derechos civiles advirtieron que este entorno puede impactar directamente a los visitantes extranjeros durante el Mundial, que inicia el 11 de junio, especialmente en zonas con alta presencia de comunidades inmigrantes.

Desde junio de 2025, el área de Los Ángeles y las comunidades inmigrantes del sur de California han sido objetivo de operativos por parte de agencias federales con el propósito de arrestar a inmigrantes indocumentados para deportarlos.

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Las advertencias que emitieron los organismos no gubernamentales internacionales incluyen diversas situaciones de riesgo que pudieran enfrentar los viajeros, entre ellas:

Negación arbitraria de entrada a Estados Unidos.

de entrada a Estados Unidos. Detenciones en condiciones consideradas inhumanas.

en condiciones consideradas inhumanas. Revisiones invasivas de teléfonos celulares y redes sociales.

La serie de señalamientos por parte de Amnistía Internacional y otras entidades mundiales encendió las alarmas entre grupos defensores de los derechos humanos, que consideraron que no existen las garantías suficientes por parte del gobierno estadounidense, ni de las ciudades anfitrionas ni de la FIFA.

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El presidente de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, Geoff Freeman, no estuvo de acuerdo con la advertencia al afirmar que, aunque existen preocupaciones legítimas sobre las políticas de ingreso al país, estas son exageradas.

“El planteamiento de que visitar Estados Unidos representa un riesgo significativo no es una advertencia de buena fe, sino una táctica política diseñada para causar perjuicios económicos“, declaró Freeman en una entrevista con la cadena Univision.

Desde el regreso de Trump a la presidencia, en enero de 2025, Estados Unidos registró una caída en el número de visitantes internacionales tras las controversias diplomáticas y las restricciones de viaje para ciudadanos de 19 países.

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Sin embargo, la celebración del Mundial 2026 representa un impulso clave para el sector del turismo, especialmente en Los Ángeles, que tiene programados ocho partidos en el SoFi Stadium de Inglewood.

Las autoridades confían en que medidas como la agilización de visas y el interés global por el fútbol mitiguen las preocupaciones de los visitantes.

A pesar de esa confianza, las organizaciones civiles de derechos humanos insistieron en que no existen garantías para los visitantes.

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