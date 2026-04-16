Estudiante de la USC planea demanda tras perder un ojo durante protesta en Los Ángeles

Un estudiante de la Universidad del Sur de California (USC) anunció este miércoles que tiene planes de presentar una demanda tras perder un ojo por el impacto de munición menos letal que disparó un oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante una manifestación en Los Ángeles.

Tucker Collins, estudiante de 18 años de primer año de la USC, sufrió la lesión mientras participaba en la protesta No Kings que se llevó a cabo el 28 de marzo frente al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles.

En una conferencia de prensa, Collins dijo que se está preparando para presentar una demanda federal por violación de derechos civiles, tras alegar que el agente del DHS es responsable de la lesión.

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Collins dijo que acudió a la manifestación para tomar fotos y ser testigo de un momento histórico, en el momento en que recibió en el ojo el golpe del proyectil que disparó el agente federal, que le destrozó el globo ocular y le fracturó los huesos de la órbita ocular.

“En un instante estaba grabando, y al siguiente, ya no podía ver. Estaba en el suelo, gritando de dolor”, expresó Tucker Collins, quien ahora lleva un parche en el ojo derecho.

Collins estuvo acompañado en la conferencia de prensa por sus padres y su abogado.

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“Recuerdo que intentaba abrir mi ojo izquierdo, y me dolía muchísimo, porque al abrirlo, también se abre el derecho. Había una valla entre nosotros. Ni siquiera había nadie lanzando nada. Si provoqué disturbios al tomar fotos, me sorprende que eso se considere agitación“, añadió el universitario.

“Hacemos un llamado a nuestros funcionarios locales —la ciudad de Los Ángeles, la alcaldesa de Los Ángeles, el jefe de policía— para que lleven a cabo una investigación criminal sobre el disparo que dejó a Tucker Collins sin ojo“, dijo el abogado de derechos civiles V. James Desimone.

Tras el incidente, el Departamento de Seguridad Nacional defendió las acciones de sus agentes al afirmar que se emitieron siete advertencias antes de que se desplegaran las medidas de control de multitudes.

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Collins negó los argumentos del DHS, o al menos aseguró que en ningún momento escuchó una advertencia ni una orden de dispersión.

En una declaración, el DHS dijo que la Primera Enmienda protege la libertad de expresión y de reunión pacífica, no los disturbios, por lo que el departamento toma las medidas apropiadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a sus agentes y al público de agitadores peligrosos.

“Nuestras fuerzas del orden han seguido su entrenamiento y han utilizado la fuerza mínima necesaria para protegerse a sí mismas, al público y a la propiedad federal“, aseguró el DHS en su declaración.

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La agencia dijo que el 28 de marzo, un grupo de 1,000 manifestantes rodeó el Edificio Federal Roybal, en Los Ángeles, quienes arrojaron piedras, botellas y bloques de cemento contra los oficiales, después de que el DHS emitió siete advertencias previas.

“Un manifestante que arrojó un gran trozo de concreto roto a un miembro de CBP fue arrestado por agresión a un agente federal grave. Esta persona también es de interés por fracturarle la muñeca a un agente del FPS”, agregó.

El DHS dijo que una segunda persona fue arrestada por múltiples cargos, entre ellos lanzar objetos contra la propiedad federal, alteración del orden público y uso de una máscara para ocultar su identidad.

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El Departamento de Seguridad Federal añadió que un tercer manifestante agredió a un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles con un arma mortal y que estaba buscado por destrucción de propiedad federal.

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