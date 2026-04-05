ICE arresta a hispano indocumentado mientras su esposa padece cáncer, en California

Agentes federales de inmigración arrestaron a un hispano de California, cuya mujer padece cáncer terminal, mientras ella desconoce que su esposo permanece bajo custodia.

Armando González, residente de Big Bear, salió de su casa para trabajar, pero no regresó debido a que fue detenido por los agentes federales.

El arresto de González ocurrió el martes 31 de marzo, según confirmaron sus hijas. El hombre hispano permanece bajo custodia federal, mientras su esposa, Érika, está en etapa terminal por un cáncer cerebral.

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Desde el momento en que González fue arrestado, sus hijas permanecen divididas entre un centro de detención y la atención de su madre, quien está en su casa padeciendo una enfermedad terminal y sin saber que su esposo está arrestado.

“Es muy duro, porque ella no sabe que él está detenido“, declaró en una entrevista con la cadena Univision Citlali Montes, una de las hijas de Érika, quien mencionó que la familia decidió no informarle sobre la detención de Armando por temor a que pueda deteriorarse su enfermedad.

Las hijas de Armando han tenido comunicación con su padre vía telefónica desde el centro de detención, quien pregunta sobre el estado de salud de su esposa, que permanece bajo cuidados paliativos.

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“No habla, no puede caminar bien, hay momentos en que está en cama todo el día“, explicó Citlali, sobre el avance de la enfermedad que padece su madre.

De acuerdo con los médicos que atienden a Érika, el tiempo que le queda de vida es limitado.

“Lo que más nos duele es que nuestra mamá se nos va y no la vamos a volver a ver“, agregó Adriana, la otra hija de la pareja hispana.

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A la agonía de su madre, se suma la ausencia de su padre, Armando, quien ha sido el principal proveedor de la familia durante años.

Las agencias federales confirmaron el arresto de Armando González, e indicaron que el hispano enfrenta un proceso migratorio.

De acuerdo con esa versión, tiene un antecedente por un delito de orden público, aunque no se precisó cuándo ni dónde ocurrió.

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Tanto Citlali como Adriana aseguraron que su padre, quien llegó a los 18 años a Estados Unidos, no tiene antecedentes penales y que su historial se limita a infracciones de tránsito.

“Dios sabe que él es un hombre bueno y la comunidad también puede responder y decir que no ha hecho nada”, expresó Adriana, quien mencionó que desea que su padre esté con ella en estos momentos difíciles para la familia.

Según sus familiares, González de 49 años, lleva más de tres décadas viviendo en Estados Unidos, tiempo en el que ha trabajado en mantenimiento de propiedades y limpieza de casas en la región de Big Bear, donde formó un hogar a lado de Érika.

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Durante la pandemia, la familia recibió el diagnóstico del cáncer cerebral de Érika. Desde entonces, el padre se convirtió en el punto de apoyo para el cuidado de Érika y en el sostén económico de la casa.

Actualmente, Citlali y Adriana enfrentan el desafío de mantener la atención de su madre durante la fase terminal.

“Nunca pensé que me pasaría a mí, pero no se lo deseo a nadie“, expresó Adriana.

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La rutina de las dos hijas cambió de forma drástica: de compartir los cuidados por parte de sus padres, a asumir la responsabilidad sin tener su apoyo directo, mientras gestionan llamadas, asesoría migratoria legal y la situación de salud de su madre.

Armando González debe comparecer ante un juez de inmigración este viernes 10 de abril de 2026, en una audiencia en la que se puede definir si tiene derecho a acceder a una fianza, o bien, continúa bajo custodia o se inicia un proceso de deportación en su contra.

Citlali y Adriana comenzaron con las gestiones para conseguir representación legal y apoyo comunitario a través de una página que crearon en GoFundMe.

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Las hijas buscan explorar mecanismos como la libertad bajo palabra por razones humanitarias o la suspensión temporal de la deportación, opciones que pueden solicitarse en casos en los que existen circunstancias médicas críticas en la familia.

“Mi papá fue detenido injustamente y les queremos contar una historia porque necesitamos toda la ayuda posible. Nuestra mamá está en una condición muy triste“, expresó Adriana.

Sin embargo, la familia tiene el tiempo en contra, con el proceso legal de Armando y el avance de la enfermedad de Érika.

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“Ni siquiera nos atrevemos a decirle“, reconocieron Citlali y Adriana, quienes han ocultado a su madre el arresto de Armando.

Las dos hijas tienen la esperanza de que su padre pueda ser liberado tras la audiencia del 10 de abril para que pueda estar a lado de Érika en estos momentos difíciles de la familia.

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