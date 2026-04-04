Marco Rubio revela que familia de Soleimani será deportada de EE.UU.

Esta mañana, el secretario de Estado Marco Rubio anunció la revocación del estatus migratorio de una familiar cercana del fallecido general iraní Qasem Soleimani.

Se trata de Hamideh Soleimani Afshar, sobrina del comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, quien fue detenida junto con su hija por agentes federales y actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ambas enfrentan un proceso de deportación tras la cancelación de su Green Card.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la medida responde a presuntos vínculos ideológicos y expresiones públicas de apoyo al régimen iraní. Funcionarios estadounidenses señalan que Afshar habría difundido mensajes favorables al gobierno de Irán, incluyendo respaldo a la Guardia Revolucionaria, organización que Washington considera terrorista.

“La administración no permitirá que Estados Unidos sea un refugio para quienes apoyan a regímenes hostiles o terroristas”, indicó Rubio en un posicionamiento oficial, en el que también destacó la colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias migratorias.

Según reportes, Afshar utilizó redes sociales para emitir mensajes en los que criticaba abiertamente a Estados Unidos y elogiaba acciones del gobierno iraní en Medio Oriente. Las autoridades sostienen que estas publicaciones fueron determinantes para evaluar su permanencia en el país.

“Afshar Soleimani difundió esta propaganda a favor del régimen terrorista iraní mientras

disfrutaba de un estilo de vida lujoso en Los Ángeles, como lo demuestran sus frecuentes publicaciones en su cuenta de Instagram, recientemente eliminada”, se puede leer en el documento oficial.

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

Además de la detención, el gobierno estadounidense confirmó que el esposo de Afshar tiene prohibido el ingreso a territorio estadounidense, ampliando así el alcance de las sanciones migratorias.

Este caso no es aislado. A inicios de mes, Rubio también ordenó la revocación de la residencia legal de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del influyente político iraní Ali Larijani, así como de su esposo. Ambos abandonaron ya el país y no podrán regresar, según fuentes oficiales.

La decisión se produce en un contexto de alta tensión entre Washington y Teherán, marcado por conflictos en Medio Oriente y recientes advertencias del gobierno estadounidense hacia Irán por el control del estrecho de Ormuz.

Por ahora, el caso de Afshar avanza bajo supervisión de autoridades migratorias, mientras su defensa podría intentar impugnar la decisión en tribunales. Entretanto, el mensaje político es claro: Washington busca cerrar cualquier espacio a figuras que, desde su territorio, respalden abiertamente a gobiernos considerados adversarios.

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