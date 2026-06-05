Gobierno de Trump busca evitar trabajo para indocumentados: nueva vigilancia de FinCEN a empresas

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una advertencia instando a las instituciones financieras a mantenerse vigilantes ante los riesgos que presenta el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados.

“El presidente Trump ha hecho más que nadie en la historia para asegurar las fronteras de nuestra nación. Parte de ese esfuerzo incluye asegurar nuestro sistema financiero”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Esta administración no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”, agregó.

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