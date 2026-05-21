Trump pone a bancos bajo presión para revisar ciudadanía en cuentas y créditos migratorios

La administración Trump ordenó a bancos y agencias federales reforzar la revisión de clientes extranjeros dentro del sistema financiero estadounidense. La medida, presentada mediante una orden ejecutiva firmada esta semana, busca que las instituciones financieras detecten posibles riesgos relacionados con personas que viven sin estatus legal en el país.

El documento, según reveló NBC News, instruye a reguladores bancarios y dependencias gubernamentales a prestar mayor atención a cuentas, créditos, hipotecas y tarjetas financieras vinculadas con clientes cuya situación migratoria pueda representar, según la Casa Blanca, un “riesgo financiero”.

Aunque la orden no obliga directamente a los bancos a recopilar el estatus migratorio de cada cliente, sí abre la puerta a controles más estrictos y nuevas políticas internas dentro del sistema bancario.

Casa Blanca argumenta riesgos financieros

De acuerdo con el texto oficial, la administración Trump sostiene que los bancos podrían enfrentar pérdidas económicas si una persona es deportada antes de pagar préstamos, hipotecas o líneas de crédito.

“La política de mi administración es proteger la integridad del sistema financiero estadounidense”, señala la orden ejecutiva impulsada desde la Casa Blanca.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había adelantado semanas atrás que el gobierno consideraba necesario endurecer los requisitos para abrir cuentas bancarias.

“¿Cómo se puede conocer realmente a un cliente si no se sabe si tiene un estatus legal o irregular?”, cuestionó Bessent en declaraciones retomadas por medios estadounidenses.

Sin embargo, la medida quedó lejos de la propuesta más dura que temía el sector financiero. Reportes previos indicaban que la administración evaluaba exigir obligatoriamente información sobre ciudadanía o estatus migratorio, algo que finalmente no fue incluido en la orden ejecutiva.

Bancos y defensores migrantes reaccionan

La industria bancaria llevaba meses presionando a la Casa Blanca para evitar nuevas obligaciones regulatorias. Instituciones financieras advirtieron que exigir documentos migratorios podría aumentar costos, generar más burocracia y complicar el acceso a servicios bancarios para millones de personas.

Organizaciones defensoras de inmigrantes también reaccionaron con preocupación, alertando que este tipo de políticas podría empujar a miles de familias fuera del sistema financiero formal.

Especialistas señalaron al medio citado que muchos inmigrantes utilizan el Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN) para pagar impuestos, abrir cuentas o solicitar ciertos productos financieros, aun sin contar con Seguro Social.

Según datos citados por el Urban Institute, entre 5 mil y 6 mil hipotecas fueron otorgadas a personas con ITIN en años recientes, aunque expertos sostienen que los bancos ya suelen ser extremadamente cautelosos con este tipo de clientes.

La nueva orden también podría impactar a beneficiarios de programas como DACA o el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes dependen del sistema bancario para trabajar, pagar impuestos y acceder a servicios financieros básicos.

Mientras tanto, críticos de la medida consideran que Trump busca convertir al sistema financiero en otra herramienta de control migratorio rumbo a las elecciones de medio término.

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