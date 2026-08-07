ICE realiza hasta 36 arrestos diarios en aeropuertos, pero aerolíneas se rebelan a operativos

Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos de todo el país han provocado un nuevo frente de tensión con varias aerolíneas, luego de que agentes federales utilizaran manifiestos de vuelo para ubicar y detener a inmigrantes con visas vencidas antes de abordar sus vuelos.

De acuerdo con un reportaje publicado por The Wall Street Journal, algunas compañías, entre ellas Southwest Airlines, han comenzado a cuestionar la forma en que se llevan a cabo estos operativos, al considerar que pueden afectar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, además de alterar los protocolos establecidos dentro de las aeronaves.

Federal agents are using flight manifests to arrest travelers with lapsed visas, drawing objections from airlines https://t.co/C6L9dBaHyy via @WSJ — EJ Passeos (@ejpasseos) August 6, 2026

Southwest exige protocolos claros

Según el medio citado, uno de los episodios más recientes ocurrió el 25 de julio en Dallas, cuando personal de la aerolínea impidió que un agente de ICE abordara un avión y también rechazó entregar información de pasajeros sin la documentación legal correspondiente.

El medio señala, con base en una fuente familiarizada con el tema, que en las últimas semanas se registraron al menos media docena de incidentes similares relacionados con la aerolínea.

En un comunicado citado por el diario, Southwest Airlines aseguró que coopera con las autoridades, pero únicamente cuando se cumplen los procedimientos legales.

“Contamos con políticas para garantizar que las autoridades presenten la documentación legal adecuada antes de compartir información de nuestros clientes”, indicó la empresa.

Crecen los operativos en aeropuertos

El reporte también indica que ICE intensificó las detenciones en terminales aéreas de ciudades como San Francisco, Miami y Kansas City, donde en algunos días se registraron entre una y tres docenas de arrestos.

La asociación Airlines for America, que representa a varias compañías aéreas, aseguró que mantiene conversaciones con ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para definir protocolos que permitan realizar operativos sin comprometer la seguridad de los viajeros.

“Las aerolíneas han mantenido conversaciones constructivas con ICE y TSA para garantizar que cualquier intervención policial priorice la seguridad de todos los involucrados”, señaló un portavoz de la organización.

Por su parte, Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió la estrategia y afirmó que la agencia únicamente está “haciendo cumplir las leyes y las políticas establecidas” de Estados Unidos.

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