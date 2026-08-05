ICE arresta a Profesor del Año tras conferencia; DHS afirma que venció el plazo de su visa

La detención del profesor Berhanu Kibret, integrante de la Universidad de Maryland (UMD) y recientemente reconocido como Profesor del Año, ha generado preocupación dentro del ámbito académico del país, luego de que fuera arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando intentaba abordar un vuelo en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth.

De acuerdo con información difundida por CBS Baltimore y un comunicado oficial de la universidad, el académico, originario de Etiopía, regresaba de una conferencia organizada por la Asociación Estadounidense de Facultades de Farmacia, donde acababa de recibir el reconocimiento a su trayectoria docente.

La versión del DHS y la defensa de la universidad

La Universidad de Maryland aseguró que el investigador contaba con una autorización de trabajo válida y expresó su confianza en que la situación pudiera resolverse rápidamente.

“El Dr. Kibret cuenta con una autorización de trabajo válida, por lo que esperamos que cualquier problema relacionado con su situación se resuelva rápidamente”, señaló la institución en un comunicado.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo una versión distinta. En declaraciones retomadas por el medio señalado, la dependencia informó que el profesor ingresó a Estados Unidos el 21 de junio de 2021 con una visa cuya vigencia terminó el 31 de mayo de 2024 y que permaneció en el país después del periodo autorizado.

El organismo añadió que el académico permanecerá bajo custodia de ICE mientras enfrenta su proceso migratorio.

Crecen los arrestos en aeropuertos de EE.UU.

El caso de Berhanu Kibret no es aislado. En las últimas semanas se han reportado más detenciones de inmigrantes en aeropuertos estadounidenses, en medio de una mayor coordinación entre ICE y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Uno de los casos más recientes fue el de Fatima Ameaka, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, arrestada el 28 de julio en el aeropuerto Baltimore-Washington. Según el DHS, también permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa. Días después fue liberada mientras espera la resolución de su caso ante un tribunal de inmigración.

Las recientes detenciones han provocado inquietud entre instituciones educativas y organizaciones civiles, que advierten sobre el impacto que estas acciones podrían tener en investigadores, docentes y estudiantes extranjeros que desarrollan actividades académicas en el país.

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