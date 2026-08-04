ICE coloca grillete electrónico a haitianos tras el fin del TPS: “Es humillante”

La política migratoria de la administración de Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate. A medida que concluye el programa de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a cientos de miles de haitianos en Estados Unidos, decenas de personas comenzaron a salir de sus citas obligatorias con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) portando un grillete electrónico, una medida que organizaciones comunitarias califican como intimidatoria.

De acuerdo con información publicada por Springfield News-Sun, varios inmigrantes haitianos acudieron a las oficinas del ICE en Cincinnati tras recibir notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para presentarse personalmente con todos sus documentos migratorios. Al concluir el proceso, algunos fueron equipados con dispositivos de monitoreo electrónico. La medida comenzó a aplicarse tras el fin del programa de protección migratoria temporal para ciudadanos haitianos.

Entre el monitoreo electrónico y el riesgo de deportación

Una de las afectadas, Sony Prenice, relató al Cincinnati Enquirer que las autoridades le ofrecieron dos opciones: portar un grillete electrónico con restricciones de movilidad o enfrentar un proceso de deportación acompañado de una multa de $2,600.

El dispositivo limita sus desplazamientos a un radio de aproximadamente 120 kilómetros de su domicilio, salvo autorización expresa de las autoridades migratorias.

Activistas denuncian una medida “humillante”

La decisión provocó una inmediata reacción entre organizaciones que apoyan a la comunidad haitiana. Vilès Dorsainvil, directora ejecutiva del Centro de Ayuda y Apoyo a la Comunidad Haitiana de Springfield, aseguró que la medida ha sembrado miedo entre las familias.

“Es muy humillante ver a padres y madres inocentes con algún tipo de grillete electrónico. Eso ha generado mucho miedo”, declaró Dorsainvil a NBC4.

El caso ocurre después de que la Corte Suprema avalara la decisión del gobierno de poner fin al programa de protección migratoria temporal para ciudadanos haitianos, una resolución que afecta a más de 350,000 personas que residían legalmente en el país bajo ese esquema.

Mientras las autoridades sostienen que las nuevas medidas forman parte del cumplimiento de la política migratoria vigente, defensores de los inmigrantes advierten que el uso de grillete electrónico podría incrementar el temor entre comunidades que durante años construyeron su vida en Estados Unidos y ahora enfrentan un futuro incierto.

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