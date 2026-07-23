TPS para haitianos continúa vigente: corte de apelaciones frena decisión del Gobierno de Trump

Un tribunal federal de apelaciones en Washington bloqueó temporalmente la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes haitianos, lo que permitirá que el programa permanezca vigente, al menos, hasta el próximo 27 de julio, mientras continúa la disputa judicial.

Corte rechaza la petición del Gobierno

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia negó la solicitud del Gobierno para suspender una orden emitida por un tribunal inferior que impedía retirar el TPS antes de que concluyan los procesos legales.

En su resolución, los jueces señalaron que el gobierno de Trump no demostró que existieran razones suficientes para levantar la medida cautelar, considerando además que el caso volverá a ser analizado por esa misma corte el 27 de julio.

El panel estuvo integrado por tres magistrados: dos nombrados por el expresidente Joe Biden y uno designado por Donald Trump.

La decisión llega tras el fallo de la Corte Suprema

El pasado 25 de junio, la Corte Suprema autorizó a la administración Trump a avanzar con la revocación del TPS para ciudadanos de Haití y Siria, una decisión que abría la puerta a la pérdida de protección migratoria para más de 300,000 haitianos residentes en Estados Unidos.

Los permisos de trabajo y la protección contra la deportación estaban programados para expirar este viernes, pero la intervención del tribunal de apelaciones pospuso nuevamente esa fecha.

Un programa vigente desde el terremoto de 2010

El TPS fue concedido por primera vez a los haitianos tras el devastador terremoto que sacudió al país en 2010. Desde entonces, el beneficio ha sido renovado debido al deterioro de la situación política, social y de seguridad en la nación caribeña.

Creado por el Congreso en 1990, este mecanismo permite que ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o crisis extraordinarias permanezcan legalmente en Estados Unidos y obtengan autorización para trabajar mientras persistan esas condiciones.

Persiste el debate sobre la seguridad en Haití

El gobierno de Trump sostiene que Haití reúne las condiciones necesarias para el retorno de sus ciudadanos y que ya no existen motivos para mantener el TPS.

Sin embargo, esa postura contrasta con la advertencia vigente del Departamento de Estado que mantiene una alerta de viaje de nivel 4 (“No viajar”) debido a la violencia de las pandillas, secuestros, terrorismo, disturbios civiles y las limitaciones en los servicios de salud. Organismos internacionales, entre ellos la ONU, también continúan alertando sobre el deterioro de la situación humanitaria en el país.

La incertidumbre preocupa a miles de familias

La prórroga brinda un respiro temporal a miles de haitianos, especialmente en el sur de Florida, donde una parte importante de esta comunidad trabaja en los sectores de hotelería, salud, limpieza y otros servicios esenciales.

Organizaciones comunitarias advierten que una cancelación definitiva del TPS tendría consecuencias tanto para las familias inmigrantes como para empresas que dependen de esta fuerza laboral. También alertan sobre el difícil escenario que enfrentan quienes tienen hijos nacidos en Estados Unidos y carecen de un lugar seguro al cual regresar, ya que muchas viviendas fueron destruidas o quedaron bajo el control de grupos armados en Haití.

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