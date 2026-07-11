Estados Unidos extiende temporalmente el TPS para cerca de 350 mil haitianos

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el permiso de trabajo que beneficia a cerca de 350 mil haitianos desde 2010, cuando un potente terremoto destruyó gran parte de su país.

Después que los refugiados caribeños perdieron una batalla legal presentada en contra de la administración Trump ante la Corte Suprema solicitando su intervención para no ser deportados de territorio estadounidense, todo apuntaba que este 10 de junio expiraría el TPS con el cual se han mantenido en el país.

Sin embargo, un escueto anuncio compartido por el USCIS señala que el TPS para Haití ahora estará vigente hasta el 24 de julio.

Debido a la crisis sociopolítica y de seguridad generada en la nación caribeña ante la falta de un gobierno estable, la cual empeoró drásticamente a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, miles de haitianos tuvieron que huir a otros países, entre ellos Estados Unidos.

No obstante, el retorno de Donald Trump a Washington puso en riesgo su permanencia, pues el magnate neoyorquino se ha comprometido a echarlos.

El punto controversial es que pandillas y grupos armados se han apoderado del control de gran parte de Puerto Príncipe, capital de Haití, generando una emergencia humanitaria.

Durante los 16 años en que miles de haitianos se han establecido en Estados Unidos como refugiados, se han producido miles de nacimientos de niños que temen ser separados de sus familias ante el riesgo de ser expulsadas de la nación. (Crédito: Lynne Sladky / AP)

Dicha situación, pondría en riesgo la vida de los caribeños que involuntariamente regresen a su país y quizá de allí se desprende la opción de concederles 14 días más en tanto se determina cuál será la nación a dónde serán enviados.

Con el objetivo de mantener informados a los haitianos sobre su situación, las autoridades estadounidenses les sugieren consultar periódicamente la página web de USCIS.

Un punto en favor de estos inmigrantes es que los resultados de una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) destaca su aportación al mercado laboral de Florida, pues se estima que hasta 158 mil haitianos trabajan en sectores como salud, cuidado de adultos mayores, construcción, turismo y hotelería.

De esa manera, anualmente le aportan a la economía del “Estado del Sol” cerca de $2,600 millones de dólares y sacarlos del país provocaría un retroceso financiero.

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