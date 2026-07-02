Eliminar el TPS sería una “sentencia de muerte” para haitianos, alerta Human Rights Watch

La deportación de haitianos por el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. contra el Estatus de Protección Temporal (TPS) será una “sentencia de muerte” y dañará la economía, en especial la de Florida, donde esta comunidad aporta $2.600 millones anuales, alertó un reporte de Human Rights Watch (HRW) este jueves.

El informe, basado en entrevistas a 40 haitianos con TPS en Miami y 15 representantes de organizaciones comunitarias, encontró “un temor generalizado” a las deportaciones al país caribeño, donde hubo más de 8.200 asesinatos de enero de 2025 a marzo de 2026, y grupos criminales controlan el 90% de Puerto Príncipe.

“Perder el TPS sería como una sentencia de muerte. Si me deportan a Haití, la gente pensará que tengo dinero porque viví en el extranjero. Intentarán extorsionarme o secuestrarme. Y como no tengo dinero ni ahorros para pagar, me asesinarán”, expresó un haitiano de 28 años en la investigación.

HRW advierte riesgos humanitarios y pérdidas económicas

HRW atribuyó al fallo de la Corte Suprema, que permitió la semana pasada a la Administración de Donald Trump revocar el TPS que protegía de la deportación a cerca de 350.000 haitianos, el dejar a estas personas en peligro de volver a un “país sumido en la violencia y una crisis humanitaria“.

Aunque el Gobierno de Trump ha argumentado que las condiciones en Haití han mejorado, el informe citó que hay 1,5 millones de desplazados internos, la mitad menores de edad, y 5,83 millones de personas, el 52% de la población, en inseguridad alimentaria aguda, “el nivel más alto jamás registrado”.

“Sin las protecciones del TPS, los haitianos corren el riesgo de ser enviados de regreso a una de las crisis de derechos humanos más devastadoras del mundo“, comentó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Tras el fallo del Supremo y la subsecuente expiración de las protecciones este mes, Goebertus urgió al Congreso a “actuar con rapidez para preservar las protecciones del TPS para los haitianos“.

La investigación también alertó sobre las afectaciones para Florida, donde viven cerca de 158.000 haitianos beneficiarios del TPS, quienes trabajan en sectores como salud, cuidado de adultos mayores, construcción, turismo y hotelería.

Según cifras de FWD.us, los beneficiarios del TPS generan $2.600 millones al año para la economía de Florida, incluidos cerca de $1.500 millones solo en el área metropolitana de Miami.

La organización Sant La Haitian Neighborhood Center advirtió que las consecuencias de eliminar el programa también impactarán a empresas, escuelas y comunidades que dependen de esta fuerza laboral.

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