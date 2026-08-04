Bronislava Gregušová, esposa de Mario Cimarro, se muda a Eslovaquia junto a su hija

La historia de amor entre Mario Cimarro y Bronislava Gregušová parece haber llegado a su final. En el año 2025, la prensa rosa llegó a sospechar sobre problemas en la pareja cuando dejaron de aparecer juntos en las redes sociales. Convengamos en que en la actualidad, el lenguaje de las plataformas digitales es el que indica si hay o no problemas en una familia, en un matrimonio o en una pareja de novios. Sean o no del mundo del espectáculo.

Dicho esto, sabemos que en estos momentos, en el caso específico de Brosnislava y Cimarro, sabemos que están separados, ya que ella se ha mudado junto a su hija a Eslovaquia, y además cuenta con la aprobación de un juez para dicho movimiento.

La noticia llegó a los medios de comunicación gracias a un comunicado emitido por parte de Gregušová en donde explica lo siguiente: Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial.

Continúa: El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”.

El protagonista de “El cuerpo del deseo” no se ha pronunciado aún. Recordemos que el actor cubano siempre ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

Esto no ha evitado que la madre de la pequeña Briana se abriese al público en una conversación junto a su hermana en el podcast “Sisters Unmasked”, en donde expuso haber sido víctima de violencia doméstica por parte del actor. El tema, según explicó, escaló hasta la policía cuando tuvo que denunciarlo por algunos de estos episodios de presunta violencia.

Quisiera confirmar la información más importante. No es solo una especulación. Es cierto, hubo violencia doméstica. No ocurrió una, ni dos, ni tres veces… cuarenta veces, multiplícalo por dos”, declaró la modelo.

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