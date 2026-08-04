Reportan primeras muertes en EE.UU. por brote de “diarrea explosiva”

Dos personas en Michigan han fallecido debido al brote de ciclosporiasis. Estas son las primeras muertes confirmadas relacionadas con este brote multiestatal de diarrea explosiva en Estados Unidos. Ambas víctimas presentaban afecciones de salud subyacentes que podrían haber agravado su situación.

“Se han identificado dos muertes como parte del brote de ciclosporiasis que afecta a Michigan. Según los registros médicos, ambas personas tenían importantes afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación. No se proporcionará información adicional sobre estos dos casos”, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.

Hasta la fecha, se han reportado un total de 11,234 casos de ciclosporiasis en Michigan, de los cuales 193 pacientes han requerido hospitalización. Las autoridades sanitarias destacan que, aunque las muertes por esta infección son raras, la cifra de casos ha aumentado significativamente este año.

Aumento de casos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han registrado más de 18,000 casos de ciclosporiasis en EE.UU. durante la actual temporada. De estos, 6,707 han sido confirmados, y se están realizando pruebas adicionales a otros 11,500 casos sospechosos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) investiga varios conglomerados de casos, incluyendo un brote significativo en el Medio Oeste. En respuesta, se ha retirado del mercado la lechuga iceberg proveniente de Taylor Farms, que se sospecha puede estar contaminada.

Florida aumenta 100 casos en una semana

Por otra parte, Florida sumó casi 100 casos de ciclosporiasis en la última semana con datos disponibles del departamento de salud estatal, informó la emisora WUSF.

Del 18 al 25 de julio, el estado registró 97 casos. Se han reportado 252 casos desde el 1 de junio, fecha en que se reportaron los primeros brotes de la enfermedad en cinco estados del Medio Oeste.

Síntomas

Los síntomas de la ciclosporiasis más característicos son diarrea acuosa (a veces explosiva), cólicos abdominales, náuseas y fatiga. El diagnóstico se realiza mediante análisis de muestras de heces con técnicas específicas para detectar los ooquistes del parásito o su ADN.

Los síntomas suelen comenzar alrededor de una semana después de la exposición (rango de 2 a 14 días) y pueden durar varias semanas si no se tratan. Las manifestaciones clínicas incluyen:

Diarrea acuosa frecuente , a veces explosiva (el síntoma más común)

, a veces explosiva (el síntoma más común) Cólicos o dolor abdominal

Náuseas (el vómito es menos frecuente)

Pérdida del apetito y pérdida de peso

Fatiga prolongada o debilidad

Distensión abdominal, gases e hinchazón

Fiebre baja (no siempre presente)

Dolores musculares o síntomas similares a la gripe

En algunos casos, la diarrea puede ser intermitente: mejora temporalmente y luego reaparece durante semanas.

Cómo se diagnostica

El diagnóstico requiere pruebas específicas de heces, ya que Cyclospora no siempre se detecta en los análisis parasitológicos de rutina. Los métodos diagnósticos incluyen:

Examen microscópico de heces con técnicas de concentración y tinción especial (acidorresistente modificada o safranina modificada) para visualizar los ooquistes del parásito.

con técnicas de concentración y tinción especial (acidorresistente modificada o safranina modificada) para visualizar los ooquistes del parásito. Pruebas moleculares (PCR) que detectan el ADN de Cyclospora en las heces, ofreciendo mayor sensibilidad.

que detectan el ADN de Cyclospora en las heces, ofreciendo mayor sensibilidad. En algunos casos, puede ser necesario analizar varias muestras de heces recogidas en días diferentes, porque la excreción del parásito puede ser intermitente.

Si tienes diarrea persistente por más de varios días, especialmente después de consumir alimentos o agua que podrían estar contaminados, es recomendable consultar a un médico y solicitar una prueba específica para Cyclospora.

Cómo prevenir la ciclosporiasis

Para prevenir la ciclosporiasis, lo más importante es evitar alimentos o agua que puedan estar contaminados con heces. También ayuda lavarse bien las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos, y antes de comer.

Medidas prácticas

Lave todas las frutas y verduras con agua corriente antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas.

Frote con un cepillo limpio las frutas y verduras firmes, como melones o pepinos.

Deseche las partes dañadas o magulladas antes de prepararlas.

Refrigere las frutas y verduras cortadas, peladas o cocidas dentro de las 2 horas.

Use agua potable para lavar y preparar alimentos; si no es segura, hierva el agua o use agua embotellada.

Evite consumir frutas y verduras crudas de procedencia dudosa, sobre todo en viajes a zonas donde esta infección es más común.

En la cocina

Conviene limpiar y desinfectar tablas, cuchillos, utensilios y superficies después de preparar alimentos crudos. También es útil evitar la contaminación cruzada separando alimentos crudos de los listos para comer.

En viajes

Si viaja a áreas donde la ciclosporiasis es frecuente, prefiera alimentos cocidos o frutas que pueda pelar usted mismo, y evite bebidas o hielo hechos con agua no tratada. El lavado ayuda, pero no siempre elimina por completo el riesgo.

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