Cyclospora: grupo de parásitos que causa estragos a través de la contaminación de productos agrícolas

Un problema de salud pública ha surgido a medida que los casos de infección por Cyclospora aumentan en varios estados de EE.UU. Entre el 1 de mayo y el 16 de junio, se reportaron 145 casos, en 17 estados, con al menos 20 hospitalizaciones.

Mientras que Michigan ha visto un incremento drástico con al menos 170 casos recientes, Nueva York ha reportado 107 casos, ambos significativamente superiores a los promedios anuales. Las cifras de Michigan no están incluidas en los reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La agencia afirmó que es habitual que el número de casos aumente en verano, pero que en varios estados se está registrando un incremento inusualmente pronunciado de casos.

Señala CNN que las autoridades no han identificado un único foco de contagio, aunque continúan las investigaciones sobre las posibles fuentes de infección.

Prevención y síntomas a tener en cuenta

La ciclosporiasis es causada por un parásito unicelular que se transmite a través de las heces humanas. El mismo llega a los alimentos cuando se riegan los cultivos con agua contaminada con heces y, una vez en las plantas, en el ambiente húmedo de un campo de cultivo, comienza a multiplicarse, explicó a CNN el Dr. David Freeman, profesor emérito de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Aunque a menudo puede ser un problema para los viajeros, los CDC afirman que los casos que se están investigando actualmente no reportaron viajes en las dos semanas previas a la aparición de la enfermedad.

Es fundamental lavar bien frutas y verduras antes de su consumo. El Dr. Freeman subraya que el uso de agua y jabón es esencial, ya que la lejía no elimina el parásito. Aclara, a la vez, que el parásito muere con el calor, por lo que al cocinar normalmente se elimina, pero que en otras oportunidades sobrevive, pudiéndose transmitir con los alimentos.

Los síntomas incluyen diarrea acuosa, fiebre leve y pérdida de apetito, apareciendo entre dos y catorce días tras la ingestión de alimentos contaminados. La rehidratación es clave si se presenta enfermedad grave.

Pautas para la cocción de alimentos

La cocción adecuada puede eliminar muchos parásitos transmitidos por alimentos, pero la clave es que el alimento alcance una temperatura interna suficiente en toda la pieza.

Qué hacer

Cocinar bien carnes, pescados y huevos, evitando partes crudas o poco hechas.

En pescado y cefalópodos, la cocción, fritura, horneado o plancha eliminan el anisakis cuando toda la pieza llega a 60 °C durante al menos 1 minuto .

. Como referencia práctica, una pieza de unos 2,5 cm de grosor puede requerir alrededor de 10 minutos de cocción total, dándole la vuelta a mitad de tiempo.

de cocción total, dándole la vuelta a mitad de tiempo. En piezas grandes, el calor debe penetrar hasta el centro; por eso conviene usar un termómetro de cocina si es posible.

Casos importantes

Si el pescado se va a comer crudo, marinado, en escabeche o ahumado en frío, la cocción no aplica y suele requerirse congelación previa para destruir el parásito.

Las autoridades sanitarias también insisten en que no basta con “sellar” por fuera: debe cocinarse de manera uniforme en toda la pieza.

Además de cocinar, ayuda a separar alimentos crudos de cocidos y mantener buena higiene al manipularlos.

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