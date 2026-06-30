Produce alivio, pero rascarse tras una picadura de insecto no es una buena idea

¡Si le pica, que se rasque”, reza la conseja popular. ¿Pero, por qué algo que se siente tan bien, podría ser malo? Sí, el rasguño de picaduras e irritaciones es desaconsejado por su potencial para intensificar el malestar. Investigaciones recientes han prestado atención a por qué este comportamiento puede resultar perjudicial.

Estudios realizados por el Dr. Daniel Kaplan y su equipo en la Universidad de Pittsburgh han explorado la conexión entre la picazón, el rascado y la inflamación de la piel, refiere Associated Press (AP).

Experimentos controlados con ratones han demostrado que rascarse provoca la expansión de células inmunitarias, llevando a un aumento en la hinchazón y el malestar.

Puntualmente, el equipo de investigación de Kaplan aplicó un irritante que provocaba sarpullido en las orejas de ratones. Mientras los ratones normales se rascaban y las células inmunitarias inflamatorias acudían rápidamente a la zona, aumentando la hinchazón, el sarpullido era mucho más leve en los ratones modificados genéticamente con células nerviosas defectuosas que detectaban el picor. Pero, ¿fue realmente la diferencia consecuencia del rascado?

Los ratones normales a los que se les colocaron collares como esos “conos de la vergüenza” veterinarios, de modo que les picaba pero no podían rascarse, dieron la respuesta: ellos también tenían mucha menos hinchazón y menos células inflamatorias.

Papel de las células inmunitarias

Kaplan afirmó luego que las pruebas coinciden con las experiencias cotidianas de las personas, que demuestran que rascarse realmente puede empeorar las cosas. Ignorar la picadura de un mosquito hace que la picazón desaparezca en cinco o diez minutos para la mayoría de las personas, explicó. “Pero si empiezas a rascarte, te acompañará durante una semana”, ya que la picazón y la inflamación aumentarán.

Para comprender lo que sucedía en la piel, el equipo de Kaplan examinó con mayor detalle los mastocitos, que se encuentran entre las células de primera línea del sistema inmunitario, reseña AP. Cuando se activan, liberan compuestos que pueden ayudar a combatir gérmenes o toxinas o, a través de un compuesto llamado histamina, desencadenar reacciones alérgicas con picazón.

Las células cebadas, como componentes clave del sistema inmunológico, pueden agravar las respuestas alérgicas. Las señales de dolor generadas durante el rascado liberan una sustancia química, sustancia P, que a su vez activa estas células de formas que empeoran la severidad de las erupciones.

Rascarse solo proporciona alivio temporal

Aunque rascarse proporciona alivio inmediato, esto se debe en parte a una respuesta evolutiva que podría ayudar a eliminar parásitos.

A pesar de esta posibilidad, los expertos como Kaplan enfatizan que el rascado es en última instancia perjudicial para la piel.

“En definitiva, rascarse es perjudicial”, recalcó Kaplan. “Deberías evitar rascarte”, afirmó, aunque reconoció que “es más fácil decirlo que hacerlo”.

Manejo de la picazón

Para manejar una picazón menor, se recomiendan varias estrategias, incluida la aplicación de cremas antipicazón y antihistamínicos.

Las cremas con mentol pueden engañar al cerebro al proporcionar una sensación de frío que interrumpe el ciclo de picazón y rascado.

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