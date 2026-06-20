Una degustación podría ser suficiente para que te motives a consumir alimentos a base de insectos

Investigadores de la Universidad de Beira Interior en Portugal realizaron un estudio sobre las reacciones de los consumidores al probar alimentos a base de insectos. Treinta y ocho adultos que nunca habían consumido estos productos participaron en la investigación. Se midieron su actividad cerebral y frecuencia cardíaca mientras degustaban una barra de proteínas de insecto y una barra de cereales.

Los hallazgos indicaron que muchos participantes mostraron mayor curiosidad y receptividad hacia la barra de insectos, a pesar de la suposición inicial de que preferirían la barra de cereales. Las mediciones fisiológicas revelaron un aumento en la atención y el compromiso, con un incremento en la frecuencia cardíaca durante el consumo.

Los resultados se presentaron en la reunión anual de la Sociedad para el Estudio del Comportamiento Ingestivo, reseñó Fox News Digital.

Percepciones sobre alimentos nuevos

Los participantes expresaron sorpresas y reacciones positivas después de probar los productos. Esto sugiere que la experiencia de degustar puede modificar la percepción sobre los alimentos no familiares.

La autora principal del estudio, Andreia CB Ferreira, candidata a doctorado en la Universidad de Beira Interior, calificó los resultados como “muy sorprendentes”.

“Este fue un resultado realmente inesperado, ya que la literatura indicaba que los consumidores tienden a rechazar estos nuevos alimentos. Los resultados demuestran la relevancia de los experimentos de degustación para la promoción de esta nueva alternativa”, indicó.

Análisis previos indican que un número considerable de estadounidenses muestra disposición a probar ingredientes basados en insectos.

Mercado de alimentos a base de insectos

Se prevé que el mercado de insectos comestibles crezca significativamente en la próxima década, impulsado por un interés creciente en la nutrición sostenible y fuentes de proteínas diversificadas.

Se estima que el mercado global crecerá de $1,730 millones de dólares en 2025 a $13,230 millones de dólares en 2034, según Fortune Business Insights.

Expertos enfatizan la necesidad de ser creativos en la alimentación del siglo XXI, considerando los posibles beneficios nutritivos y de sostenibilidad de estos alimentos.

Nutrición por alimentos a base de insectos

Los alimentos a base de insectos ofrecen un valor nutricional similar o superior al de las fuentes tradicionales de proteína como la carne, el pescado, los huevos y las proteínas vegetales, con un perfil especialmente destacado en proteínas de alta calidad, minerales clave y grasas saludables.

Proteína de alta calidad y mejor digestibilidad

Los insectos contienen entre 20% y 76% de proteína en materia seca (después de procesar), y entre 10% y 25% en peso fresco, lo que supera las cantidades presentes en la carne, los huevos y proteínas vegetales como soja, lentejas y cereales. Además, su proteína tiene mejor digestibilidad que la de la carne tradicional, lo que facilita una absorción más eficiente de los aminoácidos. El contenido de aminoácidos esenciales representa entre 46% y 96% del total de aminoácidos, con niveles altos de fenilalanina, tirosina y, en algunos insectos, también lisina, triptófano y treonina —aminoácidos que suelen ser deficientes en proteínas de cereales.

Grasas saludables con omega-3 y omega-6

Entre 10% y 60% de la composición en materia seca de los insectos es grasa, predominantemente grasas insaturadas y saludables, especialmente en etapas larvales. Las larvas son la mejor fuente de ácidos grasos, y algunos insectos contienen ácidos grasos omega-3 y omega-6, lo que contribuye a un perfil lipídico más favorable comparado con muchas carnes tradicionales.

Micronutrientes claramente superiores

Los insectos son ricos en minerales como cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, selenio y zinc. El contenido de hierro es particularmente notable: las langostas tienen entre 8 y 20 mg de hierro por 100 g en peso seco, mientras que la carne de vacuno tiene solo 6 mg por 100 g. También aportan vitaminas importantes como riboflavina, biotina, ácido fólico y especialmente vitamina B12: especies como el gusano de la harina (Tenebrio molitor) y el grillo doméstico son fuentes significativas de B12, una vitamina que normalmente solo se encuentra en alimentos de origen animal.

Fibra y antioxidantes adicionales

Los insectos aportan fibra (principalmente quitina), algo que la carne tradicional no tiene, y algunos, como los saltamontes, tienen niveles muy altos de antioxidantes: hasta cinco veces más que el zumo de naranja natural. También hay evidencia de que pueden estimular el crecimiento de probióticos beneficiosos en el intestino.

En conjunto, los insectos comestibles pueden ofrecer “beneficios para la salud superiores” gracias a su combinación de proteína de alta calidad, hierro, zinc, fibra, aminoácidos esenciales, ácidos grasos omega-3 y omega-6, y antioxidantes. A esto se añade que son una fuente sostenible de proteína, con menores emisiones de gases de efecto invernadero que la ganadería tradicional.

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