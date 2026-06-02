Médico pierde 70 libras de peso con una dieta carnívora: “Estadounidenses han sido engañados sobre nutrición”, asevera

La encuesta del Consejo Internacional de Información Alimentaria revela que el 70% de los estadounidenses prioriza el consumo de proteínas, un aumento significativo desde el 62% en 2021. Este cambio en las percepciones alimentarias indica una creciente inclinación hacia dietas ricas en carne, especialmente en el contexto de la salud personal.

En esta línea, el Dr. Ken Berry, médico en Tennessee, se ha convertido en una figura central en la promoción de dietas carnívoras. Su testimonio personal sobre la pérdida de 70 libras de peso (aproximadamente 32 kilos) y la mejora de su salud ha resonado con muchos seguidores, especialmente en eventos como Meatstock 2026, donde se discuten los beneficios de estas dietas, refiere Fox News Digital.

“Vivo a base de carne de res, mantequilla, tocino y huevos”, dijo Berry.

Los asistentes a Meatstock comparten historias de éxito relacionadas con la dieta carnívora, afirmando mejoras significativas en su salud y bienestar. Estos testimonios reflejan un fenómeno que atrae creciente atención.

Debate entre expertos nutricionales

Mientras que algunos expertos, como el Dr. Berry, defienden la dieta carnívora, otros son críticos, como Walter Willett de Harvard, y advierten sobre la falta de nutrientes esenciales y los potenciales riesgos a largo plazo asociados con su práctica. Especialistas en salud advierten que el consumo excesivo de carne roja aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer colorrectal y diabetes tipo 2.

Un estudio de Harvard revela además que una porción diaria de carne roja no procesada incrementa el riesgo de mortalidad cardiovascular 13%; y la procesada 20%.

El Dr. Berry señala que muchos estudios nutricionales pueden estar sesgados y que las preocupaciones sobre la carne roja y los embutidos son exageradas. Admite que los cereales integrales y los zumos de frutas son buenos para la salud, que te mantendrán con vida, pero no “optimizarán tu salud”.

Añade que los alimentos integrales populares, como el pan y la avena, son además “casi uniformemente inflamatorios para la mayoría de las personas”. Mientras que el almidón presente en las legumbres, los frijoles y otros alimentos comúnmente considerados saludables provoca picos de insulina en las personas.

“No hemos cambiado genéticamente como especie desde hace 100,000 años. Por lo tanto, nuestra dieta debería ser predominantemente carne, o exclusivamente carne”, asevera.

Sin embargo, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantienen alertas sobre los riesgos asociados al consumo de carne procesada.

La OMS aconseja no superar 500 g por semana de carne roja.

Perspectivas futuras

El crecimiento continuo en la popularidad de las dietas carnívoras refleja un cambio significativo en las percepciones sobre la salud y la nutrición.

A medida que más estadounidenses buscan alternativas proteicas, el debate sobre la calidad y cantidad de proteínas consumidas seguirá siendo un tema relevante en la conversación pública sobre la alimentación.

No hay pruebas sólidas de que esta dieta sea segura o beneficiosa a largo plazo. La comunidad científica advierte que eliminar frutas, verduras y fibra puede desencadenar problemas para el corazón, el cerebro y el sistema digestivo. Eliminar grupos enteros de alimentos se considera no recomendable.

Los resultados positivos reportados responden más a experiencias personales que a evidencia clínica, y el impacto a largo plazo sobre la salud sigue sin estar bien documentado en estudios clínicos.

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