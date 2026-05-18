Renacimiento de las legumbres en la cocina americana: cuando las cosas se ponen difíciles, comemos más frijoles

El aumento del interés por las legumbres refleja un cambio en la percepción de los consumidores. A medida que los precios de los alimentos aumentan, las legumbres, tradicionalmente consideradas de bajo costo, están volviendo a ser estimulantes en las dietas de los estadounidenses.

Este cambio ha llevado a la popularidad de cuentas como BeanTok y a la formación de grupos como “Leguminati”, observa la National Public Radio (NPR).

“Sin duda estamos viviendo un renacimiento”, afirmó Tim McGreevy, director ejecutivo de USA Pulses, la asociación comercial del sector de las legumbres, que incluye frijoles secos, lentejas, garbanzos y guisantes secos.

“Las legumbres pueden hacerte sentir bien. Ese es su poder”, reafirma.

Las legumbres, ricas en fibra y proteínas, son valoradas no solo por su bajo costo, sino también por sus múltiples beneficios para la salud. Investigaciones indican que su consumo puede ayudar en la regulación del azúcar en sangre y mejorar la salud intestinal. Sin embargo, su reputación como “fruto musical” sigue siendo un obstáculo en su aceptación general.

Tendencias emergentes en el consumo de frijoles

El interés renovado por las legumbres ha sido impulsado por varias tendencias, incluyendo el aumento de precios de la carne y el movimiento hacia dietas más sostenibles.

Las legumbres, que son conocidas por su alto contenido en fibra, pueden compensar un nutriente que suele escasear en la dieta estadounidense, destacan especialistas. En este sentido, un estudio publicado en Current Developments in Nutrition reveló que tan solo el 7,4 % de los adultos estadounidenses consume la cantidad diaria recomendada de fibra.

Empresas como Rancho Gordo han encontrado éxito en la venta de variedades de legumbres que antes eran subestimadas, y han creado comunidades en torno a su consumo.

Iniciativas para aumentar el consumo de legumbres

Organizaciones como USA Pulses tienen como objetivo aumentar la producción y el consumo de legumbres en EE. UU. para 2030.

Estas iniciativas incluyen campañas de concienciación pública y cambios en las pautas dietéticas, enfocándose en la integración de legumbres en comidas cotidianas y listas de alimentos procesados.

Opinan los especialistas

Alma Palau, presidenta del Consejo General de Dietistas‑Nutricionistas de España, insiste en “volver a instaurar las legumbres como base de la dieta mediterránea”.

El dietista‑nutricionista Eduard Baladia señala que “siempre se ha dicho que hay que tomar legumbres 2‑3 veces a la semana, pero los estudios dicen que conviene que sea más de 4 o incluso a diario, para obtener resultados realmente visibles en la salud”.

La nutricionista Katherine García Malpartida destaca que han demostrado beneficios para la salud cardiovascular y la prevención de cáncer de colon y recto, diabetes y arterioesclerosis.

Linia Patel, portavoz de la Asociación Dietética Británica, explica que su alto contenido en fibra y proteínas ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, prolongar la saciedad y así contribuir al control del peso. Patel estima que aumentar la cantidad diaria de legumbres, idealmente “duplicando el consumo habitual a 30 gramos” al día, puede generar mejoras concretas por su aporte de fibra, proteínas y micronutrientes esenciales.

El internista y especialista en nutrición José Alejandro Medina recuerda que “lo que engorda no es la legumbre o la hamburguesa, sino el desequilibrio entre el requerimiento energético y lo que comemos”.

Otros expertos apuntan que los gases o la hinchazón se pueden reducir con técnicas como el remojo adecuado, el buen cocinado y el aumento progresivo del consumo, manteniendo los beneficios sin tanto malestar.

Diferencias nutricionales entre diferentes tipos de legumbres

Existen diferencias nutricionales entre las legumbres, aunque todas comparten una base parecida: aportan proteína vegetal, carbohidratos complejos, fibra, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, magnesio y potasio.

Diferencias principales

Soja y maní (cacahuate) : Son las más “grasas” del grupo, con más lípidos saludables y más proteína; la soja destaca por su perfil más alto en proteína vegetal y grasas insaturadas.

: Son las más “grasas” del grupo, con más lípidos saludables y más proteína; la soja destaca por su perfil más alto en proteína vegetal y grasas insaturadas. Garbanzos : Suelen tener más almidón y también buena cantidad de proteína y fibra; además, aportan lípidos en mayor proporción que muchas otras legumbres secas.

: Suelen tener más almidón y también buena cantidad de proteína y fibra; además, aportan lípidos en mayor proporción que muchas otras legumbres secas. Lentejas, alubias y frijoles : Suelen sobresalir por su combinación de proteína, fibra y minerales, con menos grasa que la soja o el cacahuete.

: Suelen sobresalir por su combinación de proteína, fibra y minerales, con menos grasa que la soja o el cacahuete. Guisantes : Tienden a tener más vitaminas como A, C y K, y en algunos casos menos calorías, por su mayor contenido de agua.

: Tienden a tener más vitaminas como A, C y K, y en algunos casos menos calorías, por su mayor contenido de agua. Habas: Aportan fibra, carbohidratos, minerales y algunas vitaminas del grupo B, con un perfil equilibrado, pero menos específico en grasa que la soja o el cacahuete.

En qué cambia más

La diferencia más importante suele estar en tres cosas: cantidad de proteína, cantidad de grasa y tipo de carbohidrato .

. Las legumbres oleaginosas, como soja y cacahuete, aportan más grasa y energía; las secas comunes, como lentejas, garbanzos y alubias, aportan más carbohidratos complejos y fibra; y algunas, como los guisantes, destacan más por micronutrientes concretos.

Resumen práctico

Si buscas más proteína , la soja suele ser la más destacada.

, la soja suele ser la más destacada. Si buscas más saciedad y fibra , lentejas, garbanzos y alubias son muy buenas opciones.

, lentejas, garbanzos y alubias son muy buenas opciones. Si buscas más grasa saludable , soja y cacahuete sobresalen.

, soja y cacahuete sobresalen. Si buscas más vitaminas específicas, los guisantes tienen un perfil interesante.

Recetas populares utilizando legumbres

Las legumbres son hoy protagonistas en muchas recetas modernas y tradicionales, tanto en platos calientes como fríos. A continuación te dejo una lista de recetas populares donde la legumbre es el ingrediente principal.

Guisos y potajes clásicos

Lentejas guisadas : Guiso de lentejas con verduras, chorizo o tocino, muy típico en España y América Latina.

: Guiso de lentejas con verduras, chorizo o tocino, muy típico en España y América Latina. Garbanzos con espinacas y patatas : Guiso cremoso donde los garbanzos son la base y se acompañan de verduras.

: Guiso cremoso donde los garbanzos son la base y se acompañan de verduras. Alubias blancas con chorizo o “judías blancas con chorizo”: Guiso de alubias con chorizo y verduras, muy popular en la cocina española.

Ensaladas de legumbres

Ensalada de garbanzos : Mezcla de garbanzos cocidos con verduras crudas (cebolla, pimiento, tomate, pepino), aceite de oliva y limón.

: Mezcla de garbanzos cocidos con verduras crudas (cebolla, pimiento, tomate, pepino), aceite de oliva y limón. Ensalada de lentejas con rúcula y frutas (por ejemplo, frambuesas o manzana), ideal para comidas frescas y nutritivas.

(por ejemplo, frambuesas o manzana), ideal para comidas frescas y nutritivas. Empedrat: Ensalada catalana con alubias, bacalao o atún, aceitunas, tomate y verduras, muy rica en proteína vegetal.

Platos árabes y mediterráneos

Hummus : Crema fría de garbanzos machacados, con tahini, limón, ajo y aceite de oliva; uno de los platos de legumbres más conocidos del mundo.

: Crema fría de garbanzos machacados, con tahini, limón, ajo y aceite de oliva; uno de los platos de legumbres más conocidos del mundo. Falafel: Croquetas fritas o al horno hechas con garbanzos remojados y triturados, especias y hierbas, muy usadas en comida rápida saludable.

Hamburguesas y albóndigas vegetales

Hamburguesas de legumbres : Hamburguesas veganas hechas sobre todo con lentejas, garbanzos o frijoles, mezclados con cebolla, ajo, especias y un poco de harina para unir.

: Hamburguesas veganas hechas sobre todo con lentejas, garbanzos o frijoles, mezclados con cebolla, ajo, especias y un poco de harina para unir. Albóndigas de legumbres: Similares a las hamburguesas, se usan lentejas o frijoles como base para bolas de proteína vegetal, que luego se fríen o cuecen en salsa.

Tacos y comidas “rápidas”

Tacos de lentejas al pastor , tacos de frijoles negros o tacos de garbanzos son muy populares en versiones veganas, usando lentejas o frijoles como relleno principal.

, tacos de frijoles negros o tacos de garbanzos son muy populares en versiones veganas, usando lentejas o frijoles como relleno principal. Milanesa de garbanzo: Versión vegetariana donde la carne se sustituye por una masa de harina y puré de garbanzos, empanizada y frita o al horno.

Otras ideas populares

Salteados de lentejas o alubias con verduras (setas, pimiento, cebolla, calabacín), muy rápidos y pensados para incluir legumbres en platos ligeros.

(setas, pimiento, cebolla, calabacín), muy rápidos y pensados para incluir legumbres en platos ligeros. Muffins o postres con lentejas cocidas trituradas, donde la legumbre se esconde en la masa para aportar más proteína sin alterar demasiado el sabor.

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