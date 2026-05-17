¿Qué hay de cierto en la creencia de que el café frena el crecimiento?

El origen de la creencia popular que relaciona el consumo de café con la reducción de la estatura se basa en malentendidos sobre la osteoporosis y la salud ósea. A pesar de esto, no hay evidencia científica que respalde esta afirmación.

La osteoporosis ha sido incorrectamente vinculada al consumo de café, pero se ha demostrado que el café no causa esta enfermedad. Incluso, existe una revisión de investigaciones anteriores realizada en 2025 que concluyó que el consumo prolongado de café (y té) podría, de hecho, reducir el riesgo de osteoporosis, observa Harvard Health Publishing. Está comprobado que las causas naturales de la pérdida de estatura son la degeneración de los discos intervertebrales y condiciones como la escoliosis.

Beneficios y riesgos asociados al consumo de café

Numerosos estudios sugieren que el café puede tener beneficios para la salud, como la disminución de enfermedades crónicas, aunque su consumo excesivo puede conllevar algunos riesgos. Sin embargo, estas preocupaciones son generalmente menores y no afectan a la mayoría de los bebedores.

Rotundamente, el café no afecta negativamente el crecimiento humano; su impacto en la salud es generalmente positivo, siempre y cuando se consuma con moderación y se mantenga una dieta equilibrada y saludable.

Mitos asociados al consumo de café y la salud ósea

Los mitos más comunes son que el café “descalcifica” los huesos, que causa osteoporosis por sí solo y que cualquier cantidad de cafeína es dañina para la salud ósea. La evidencia que aparece en revisiones y notas médicas recientes sugiere que el consumo moderado de café no suele perjudicar los huesos, mientras que el exceso sí podría asociarse con menor densidad ósea en algunos grupos.

Mitos frecuentes

“El café elimina todo el calcio del cuerpo.”

Es exagerado: la cafeína puede aumentar ligeramente la pérdida urinaria de calcio, pero ese efecto suele ser pequeño y no basta por sí solo para provocar problemas óseos en personas con buena ingesta de calcio.

Es exagerado: la cafeína puede aumentar ligeramente la pérdida urinaria de calcio, pero ese efecto suele ser pequeño y no basta por sí solo para provocar problemas óseos en personas con buena ingesta de calcio. “Tomar café causa osteoporosis.”

No es correcto como regla general. Los datos disponibles muestran que el riesgo suele ser bajo con consumo moderado, y el problema aparece más bien con ingestas altas y dietas pobres en calcio.

No es correcto como regla general. Los datos disponibles muestran que el riesgo suele ser bajo con consumo moderado, y el problema aparece más bien con ingestas altas y dietas pobres en calcio. “Cualquier café daña los huesos.”

Tampoco. Varias fuentes señalan que 2 a 3 tazas al día no parecen afectar negativamente la salud ósea en la mayoría de adultos sanos.

Tampoco. Varias fuentes señalan que 2 a 3 tazas al día no parecen afectar negativamente la salud ósea en la mayoría de adultos sanos. “Si tomo café, debo evitar por completo el calcio.”

Falso. Lo importante es mantener una dieta suficiente en calcio; eso reduce o neutraliza gran parte del posible efecto de la cafeína sobre el hueso.

Qué sí importa

El factor más relevante no es el café aislado, sino el contexto: cuánta cafeína tomas, cuánto calcio consumes y si tu dieta y estilo de vida apoyan la salud ósea. En general, el consumo muy alto de cafeína, como 5 o más tazas al día en algunos estudios, es el que merece más cautela.

Idea práctica

Si tomas café con moderación y llevas una alimentación adecuada en calcio, no hay base sólida para pensar que el café “te va a romper los huesos”. El mito más extendido es justamente ese: confundir un efecto pequeño de la cafeína con un daño óseo importante y automático.

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