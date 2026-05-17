Thom Tillis arremete en contra de Pete Hegseth por los cambios que ha ordenado en el Pentágono

Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte, se volcó en contra de Pete Hegseth, secretario de Defensa, por las modificaciones que se han detonado en el Pentágono al forzar la salida de varios altos mandos militares en los últimos meses.

A través de un mensaje publicado en plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el político conservador con mayor rango en el Grupo de Observadores bipartidista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) del Senado, desde 2018, despotricó en contra de expresentador de televisión designado por el presidente Donald Trump como el máximo responsable del Departamento de Defensa (DOD) al considerar errónea la decisión de disminuir la presencia militar estadounidense en algunos países europeos considerados aliados.

“La decisión imprudente de reducir nuestra presencia militar en Europa, junto con las maniobras de Pete Hegseth y sus secuaces políticos para expulsar a algunos de nuestros mejores generales, es en el mejor de los casos una muestra de amateurismo y en el peor, una acción mortal”, escribió.

Thom Tillis encabeza a los republicanos en desacuerdo con el trabajo de Pete Hegseth al frente del Departamento de Defensa. (Crédito: J. Scott Applewhite)

Bajo la perspectiva de Thom Tillis, resulta evidente la falta de respeto que el secretario de Defensa está mostrando por militares de alto nivel de quienes debería saber aprovechar su vasta experiencia en lugar de relegarlos para reemplazarlos por otros dispuestos a obedecer sin cuestionarlo a sabiendas de que varias de sus estrategias resultan inadecuadas y hasta peligrosas para el destino del país.

“Hegseth sigue sorprendiendo y faltando al respeto a nuestros mayores aliados y a algunos de nuestros mejores profesionales militares con decisiones impulsivas que no se basan en la realidad ni en el buen juicio”, subrayó.

Ante los despidos de más de una docena de altos oficiales militares producidos durante su gestión, el senador originario de Jacksonville, Florida le pidió a Pete Hegseth no dejarse llevar por quienes sólo se dedican a aplaudirle cada que les plantea una nueva estrategia militar o un ajuste en el Pentágono.

“Cumpla su palabra, señor secretario: elija la meritocracia en lugar de sus mediocres aduladores”, puntualizó.

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