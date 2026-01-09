Senador republicano arremete en contra de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca

Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte, emitió severos señalamientos en contra de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, a quien le pidió informarse mejor acerca de temas geopolíticos o en caso contrario renunciar al cargo que ostenta en el gobierno del presidente Donald Trump.

Hace unos días, el asesor más cercano del magnate neoyorquino le concedió una entrevista a la cadena de televisión CNN donde señaló que ninguna otra nación en el mundo tendría la capacidad militar para impedirle a Estados Unidos anexarse a Groenlandia.

“Estados Unidos debería tener Groenlandia como parte de su territorio. Ni siquiera hay necesidad de pensar ni hablar de esto en el contexto que usted plantea, de una operación militar. Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, indicó Miller.

Al respecto, Thom Tillis, en su calidad de republicano con mayor rango en el Grupo de Observadores bipartidista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) del Senado, desde 2018, despotricó en contra de Miller.

“Lo que vi en tu entrevista fue inaceptable. Y me puso un poco de mal humor. El Sr. Miller dijo que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos. Eso es absurdo.

Stephen Miller no representa al gobierno de Estados Unidos, sino a la rama del Artículo II. Y yo, como miembro del Senado de Estados Unidos, tengo derecho a opinar sobre este asunto”, enfatizó.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, respalda la idea de que Groenlandia debe convertirse en territorio estadounidense. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Acto seguido, le recordó al subjefe de gabinete, que anexarse a Groenlandia le generaría a Estados Unidos un conflicto con la OTAN y fortalecería sus adversarios.

“Es muy importante que la alianza de la OTAN sepa que los respaldamos porque ellos nos respaldaron. Tenemos que dejar muy claro que nuestra fuerza y nuestra capacidad de proyectar poder para hacer frente a Putin, para hacer frente a Rusia, para hacer frente a China, para Irán, todo se basa en esta exquisita capacidad que tenemos en la OTAN”, expuso.

El senador Tillis incluso recomendó despedir a quienes, con sus comentarios, eclipsan el desempeño de Donald Trump al frente del gobierno.

“Estoy harto de tanta estupidez. Quiero buenos consejos para este presidente, porque quiero que deje un buen legado. Y estas tonterías sobre lo que está pasando con Groenlandia distraen del buen trabajo que está haciendo, y los aficionados que dijeron que era una buena idea deberían perder sus trabajos”, reiteró.

Sigue leyendo:

• Vance pide a Europa tomar en serio la seguridad de Groenlandia; advierte que Trump “tomará medidas”

• “Invadir Groenlandia sería una estupidez descomunal”, afirma el senador republicano John Kennedy

• Dónde queda y quiénes viven en Groenlandia, territorio del que Trump quiere apoderarse