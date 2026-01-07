Dónde queda y quiénes viven en Groenlandia, territorio del que Trump quiere apoderarse

Groenlandia se ubica en el extremo norte del continente americano, entre el océano Atlántico Norte y el océano Ártico. Su posición la convierte en un punto estratégico para la defensa y la vigilancia militar, motivos por los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en adquirila.

La Casa Blanca confirmó recientemente que analiza distintas alternativas para adquirir Groenlandia. “El presidente Trump ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y es fundamental para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, afirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Añadió que “el presidente y su equipo están discutiendo una variedad de opciones para perseguir este importante objetivo de política exterior”.

Trump fue aún más directo al declarar: “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”. Además, publicó en Truth Social que el tema forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la presencia estadounidense en zonas clave del planeta.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, también mencionó que ningún país se enfrentaría a Estados Unidos por Groenlandia.

A mediados de marzo de 2025, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, le advirtió a Trump que Estados Unidos “no la obtendrá”. “No pertenecemos a nadie más. Nosotros decidimos nuestro propio futuro”, agregó.

Quién gobierna Groenlandia

Aunque geográficamente pertenece a América del Norte, políticamente es un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, a más de 3,000 kilómetros de distancia.

Con una superficie de más de dos millones de kilómetros cuadrados, es la isla más grande del planeta.

Groenlandia tiene su propio Parlamento, conocido como Inatsisartut, que gestiona la mayoría de los asuntos internos. Sin embargo, la política exterior, la defensa y la moneda dependen del gobierno danés.

Esta relación se explica por su historia: entre 1721 y 1953 fue una colonia de Dinamarca. En 1979 obtuvo su primer estatuto de autonomía, que se amplió con el paso de los años, consolidando un sistema de autogobierno que convive con la soberanía danesa, explica la revista National Geographic.

Cómo es el territorio y quiénes viven en Groenlandia

Aproximadamente, el 80% del territorio groenlandés está cubierto por una gruesa capa de hielo. Por esta razón, la población se concentra principalmente en la franja sur y en la costa oeste, donde las condiciones permiten la vida humana.

Groenlandia tiene poco más de 56,000 habitantes, y cerca de la mitad vive en Nuuk, su capital.

El paisaje está dominado por hielo, glaciares y tundra. No existen árboles autóctonos, aunque en el sur se ha desarrollado un pequeño bosque con especies importadas de otros países nórdicos. La flora se compone sobre todo de musgos, líquenes y plantas herbáceas adaptadas al frío y a los fuertes vientos.

La mayoría de la población es inuit, descendientes de pueblos originarios que llegaron desde Siberia alrededor del año 1300. Su cultura, adaptada a condiciones extremas, sigue viva en la actualidad, combinando tradiciones ancestrales con formas de vida modernas.

También hay población de origen danés y de otros países europeos.

Además, Groenlandia es rica en minerales como oro, zinc, cobre, plomo y uranio, con posibles reservas de petróleo y gas natural. También posee un gran potencial hidroeléctrico y una importante industria pesquera. Estos recursos han despertado el interés de distintas potencias.

