“Nadie va a pelear con EE.UU. por Groenlandia”, dice Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump

Stephen Miller, un cercano asesor del presidente estadounidense Donald Trump, insistió este martes en que Estados Unidos necesita tener control de Groenlandia, un territorio ártico que forma parte de Dinamarca.

Sus declaraciones se producen después de que el domingo Dinamarca instara a la administración de Trump a respetar su “integridad territorial”, en respuesta a una foto que la esposa de Miller compartió en X.

En la imagen, publicada horas después de la detención del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, aparecía un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense.

Katie Miller difundió la imagen modificada del territorio autónomo danés el sábado por la noche, acompañada de la palabra “PRONTO”.

Mientras, en una entrevista con CNN, Stephen Miller sostuvo que “la postura oficial del gobierno estadounidense es que Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.

Cuando se le pidió que confirmara que Estados Unidos descartaría el uso de la fuerza para anexar la región dijo: “Nadie va a pelear con Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.

El asesor también afirmó que para Estados Unidos poder “asegurar la región ártica, proteger y defender a la OTAN y sus intereses, obviamente Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.

La OTAN es una organización militar transatlántica en la que se espera que los aliados se ayuden mutuamente en caso de ataques externos.

El embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moeller Soerensen, compartió el mensaje con un “recordatorio amistoso” de los estrechos lazos de defensa entre ambos países.

Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos, argumentando su ubicación estratégica y su riqueza mineral.

Seis aliados europeos se unieron en apoyo a Dinamarca con una declaración conjunta este martes.

“Groenlandia pertenece a su pueblo, y solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre su relación”, decía el comunicado de los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca.

La cuestión del futuro de Groenlandia resurgió tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, durante la cual tropas de élite capturaron al presidente Maduro y lo llevaron a Nueva York para enfrentar cargos por posesión de drogas y armas.

“Necesitamos Groenlandia, sin duda”

La decisión de Trump de nombrar recientemente un enviado especial para Groenlandia provocó indignación en Dinamarca, un aliado de la OTAN que tradicionalmente ha mantenido estrechas relaciones con Washington.

En respuesta a la publicación de la esposa de Miller, Soerensen declaró: “Solo un recordatorio amistoso sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca: somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tales.

“La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y de Dinamarca. Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y Estados Unidos trabajan juntos para garantizar la seguridad en el Ártico”.

Soerensen señaló que Dinamarca había aumentado significativamente su gasto en defensa en 2025, destinando US$13.700 millones “que pueden utilizarse en el Ártico y el Atlántico Norte. Porque nos tomamos en serio nuestra seguridad conjunta”.

“Y sí, esperamos pleno respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, agregó.

El domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump dijo: “Necesitamos Groenlandia, sin duda”. Y dijo que la isla estaba “rodeada de barcos rusos y chinos”.

Posterior a la intervención en Venezuela, Trump declaró que Estados Unidos “gobernaría” el país y que las compañías petroleras estadounidenses “empezarían a generar ganancias allí”.

