La Casa Blanca plantea el uso de la fuerza militar para adquirir Groenlandia

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, indicó que el presidente Donald Trump está considerando utilizar el ejército estadounidense para adquirir el territorio de Groenlandia.

“El presidente Trump ha dejado bien claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos y es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región del Ártico.

El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, señaló la republicana en una declaración emitida al diario The Hill.

Desde el domingo pasado, durante un encuentro con los representantes de los medios informativos, el mandatario de la nación volvió a priorizar en su agenda de trabajo su deseo de anexar a Groenlandia como parte de Estados Unidos.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no podrá hacerlo”, subrayó.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Los comentarios de Trump después fueron respaldados por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, quien durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN señaló que ninguna otra nación en el mundo tendría la capacidad militar para impedirle a Estados Unidos anexarse a Groenlandia.

“Estados Unidos debería tener Groenlandia como parte de su territorio. Ni siquiera hay necesidad de pensar ni hablar de esto en el contexto que usted plantea, de una operación militar. Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, enfatizó.

Sin embargo, la idea planteada por Trump no fue bien recibida en Europa, pues de manera conjunta Giorgia Meloni, primera ministra italiana; Friedrich Merz, canciller alemán; Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido; Donald Tusk, primer ministro polaco; Pedro Sánchez, primer ministro español; Mette Frederiksen, primera ministra danesa; emitieron una declaración conjunta dejando en claro que el destino de Groenlandia sólo le corresponde a Dinamarca y a los propios groenlandeses.

“Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”, señala parte del mensaje.

